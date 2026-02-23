Bianca Drăgușanu amenință cu acțiuni legale după acuzațiile Monicăi Tatoiu: „S-ar putea să nu-i ajungă pensia să plătească despăgubiri”

Un nou episod de controversă în lumea showbizului pune în lumina reflectoarelor pe Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu. Cele două personalități, care nu au o relație directă, au schimbat replici dure, după ce Monica Tatoiu a lansat acuzații despre activitatea profesională a Biancăi.

Bianca Drăgușanu o amenință pe Monica Tatoiu cu acțiuni legale

Bianca Drăgușanu nu a ezitat să răspundă acuzațiilor lansate de Monica Tatoiu, care a sugerat că Bianca ar comercializa haine importate din China sub propriul brand. Vedeta a declarat că aceste afirmații sunt complet nefondate, subliniind că produsele realizate în atelierul său sunt handmade, cu cusături manuale, și necesită ore sau zile de muncă migăloasă. Bianca a explicat că, deși nu pretinde a fi designer, este implicată direct în procesul de creație al fiecărei ținute.

„Doamna „Baboiu” ar trebui să-și vadă de pensia ei și de treaba ei. Să-i fie rușine! Dânsa poate a fost obișnuită toată viața să investească și să dea banii pe chinezerisme. Nu cred că a cumpărat vreodată de la mine. Eu n-am ce să-i dovedesc. N-am spus vreodată că sunt designer. Sunt o femeie care a reușit, care are un copil și care își vede de treaba ei, care n-a deranjat niciodată pe nimeni cu nimic. Nu înțeleg declarațiile acestea. Ce pot să spun mai mult de atât? Faptele vorbesc de la sine”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Cancan.

Ea a menționat că echipa de croitorese cu care lucrează este activă pe social media, iar procesul de realizare al creațiilor poate fi văzut în live-uri.

„În cazul în care, Doamne ferește, clientela mea sau vânzările mele vor fi afectate de declarațiile dânsei, s-ar putea să nu-i ajungă pensia să plătească despăgubiri, ca să se potolească data viitoare să mai vorbească despre mine. Nu permit nimănui să subestimeze munca mea de peste 15 ani, mai ales unei femei de vârsta ei, care tot ce știe să facă în ultima perioadă e să meargă pe la podcasturi și să se laude cu ce a făcut în tinerețe și apoi vine și vorbește despre mine, un om care nu i-a greșit niciodată cu nimic. Mai bine ar tăcea din gură, mi-ar fi rușine în locul ei. Eu tot ce fac este să-mi văd de treabă. Nu o cunosc, n-am avut niciodată nimic de împărțit. Nu a cumpărat niciodată vreo haină de la mine. Cum să vii tu să subestimezi munca mea de-o viață. Vii să vorbești despre mine, care îmi văd de treaba mea, muncesc de dimineața până seara și îmi cresc copilul singură”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Citește și: Monica Tatoiu, atac dur la adresa Biancăi Drăgușanu. „Mă enervează că pretinde cine nu e, de când a transformat-o Botezatu. E toxică!”

Citește și: Ce transformare uluitoare! Fosta divă a Hollywood‑ului, aproape imposibil de recunoscut la 81 de ani

Bianca Drăgușanu, despre ținutele create în atelierul ei

Cu o carieră solidă în zona ținutelor de seară, Bianca Drăgușanu nu doar că își apără munca, dar este dispusă să ia măsuri legale dacă afirmațiile Monicăi Tatoiu îi vor afecta afacerea.

„Nu am pretins niciodată că sunt designer. Dacă declarațiile ei îmi vor afecta business-ul, am discutat deja cu un avocat. Nu o să-i ajungă pensia să-mi plătească daunele, dacă vânzările mele vor fi afectate. Pentru că eu am și timp, am și bani, dacă vreau, am și răbdare, dacă vreau, și am și avocați foarte buni. Puteai să spui că nu mă placi, că nu îți place fața mea sau că sunt operată, așa cum ai mai spus și alte dăți. Dar nu poți veni să-mi subestimezi munca. Am muncit ani întregi cu echipa mea, croitoresele mele. Ele sunt active, sunt pe social media și lucrează cu mine. Am avut, am croitorese care cel puțin 10 ani au lucrat cu mine. Unele s-au și pensionat de la mine. Eu fac live-uri din atelier și arăt că produsele mele sunt handmade. Sunt rochii la care se lucrează manual ore întregi, chiar zile. Nu poți subestima munca unui om. De la o femeie de vârsta ei mă așteptam la mai multă decență”, a continuat vedeta.

Citește și: Mario Fresh a fost îndrăgostit de Theo Rose: „Mă gândeam cum să fac să o pup”

Citește și: Adelina Pestrițu, dezvăluiri după 8 ani de căsnicie cu Virgil Șteblea: „Nu e o relație perfectă. Ne certăm, ne reproșăm, avem episoadele noastre”

Pensia „astronomică” a Monicăi Tatoiu

Monica Tatoiu, cunoscută pentru cariera sa în corporații și pentru pensia de aproximativ 26.000 de lei pe lună, a fost adesea numită „pensionară de lux” în presă. Aceasta a fost un detaliu la care Bianca Drăgușanu a făcut referire, sugerând că nici această sumă nu ar fi suficientă pentru a acoperi daunele, în cazul în care afacerea sa ar fi afectată de comentariile fostei femei de afaceri.

În podcastul „Face to Face”, Monica Tatoiu a numit-o pe Bianca Drăgușanu „cea mai nesuferită vedetă” și „toxică”, acuzând-o că își construiește imaginea pe falsitate.

„Știi cum fac vedetele business cu haine? Cumpără marfă chinezească, pun două etichete și spun că e creația mea. Nu vă băgați pe haine cu mine. Bianca mă enervează că pretinde cine nu e”, a afirmat Monica Tatoiu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Bianca Drăgușanu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News