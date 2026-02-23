Adelina Pestrițu, dezvăluiri după 8 ani de căsnicie cu Virgil Șteblea: „Nu e o relație perfectă. Ne certăm, ne reproșăm, avem episoadele noastre”

Adelina Pestrițu este căsătorită cu Virgil Șteblea de 8 ani și sunt împreună de 9 ani. Cei doi au împreună o fetiță și apar întotdeauna fericiți și zâmbitori. Totuși, vedeta spune că lucrurile nu sunt perfecte și nicio căsnicie nu are cum să fie perfectă. Totuși, ei știe să facă lucrurile să funcționeze și si sunt mulțumiți de acest lucru.

Ce spune Adelina Pestrițu despre căsnicia cu Virgil Șteblea: „Nu e totul roz”

Adelina Pestrițu a vorbit deschis despre relația dintre ea și soțul ei, Virgil Șteblea și a mărturisit că există orgolii și dorința de a avea dreptate, însă ambii reușesc să treacă peste de dragul relației pe care au construit-o. Ea a pus pe seama faptului că ea este zodia Vărsător, iar soțul Scorpion, lucru care duce adesea la disensiuni în cadrul cuplului.

„Avem 9 ani de relație și deja 8 de căsnicie. Putem spune că avem o relație lungă și armonioasă, dar nu perfectă. Nu suntem chiar în punctul de a da sfaturi pentru că și noi avem episoadele noastre în care ne certăm și ne împăcăm, ne reproșăm diverse și ne îmbrățișăm după. Nu credem că există o căsnicie perfectă continuu, mai ales dacă discutăm despre combinația Vărsător-Scorpion, însă este perfectă pentru noi.

Ambii avem păreri pe care vrem să ni le impunem, vrem să avem dreptate și să ieșim învingători după fiecare ceartă. Deși ne cunoaștem limitele, ni le încercăm de fiecare dată de parcă ar fi prima dată.

Singurul secret – dacă îl putem numi așa – este că ne cunoaștem destul de bine, ne acceptăm așa cum suntem și trecem peste situațiile de criză fiind conștienți că familia e ceva mai presus decât toate motivele de ceartă”, a declarat Adelina Pestrițu pentru revista VIVA!

Adelina Pestrițu nu crede în „pauzele” dintr-o relație

Vedeta a vorbit despre faptul că nu crede în pauze de la relații, dar nici într-o relație sănătoasă fără certuri.

Influencerița mărturisește că ea și soțul ei nu au tot timpul păreri asemănătoare, însă reușesc să treacă peste diferențele de opinie, păstrând în minte lucruri mai importante care îi unesc.

Amândoi suntem de părere că o relație sănătoasă nu e o relație fără ceartă, ci una fără pauze – pe care nu le înțelegem – și trădări. Când ai o familie, ce sens are o pauză? Pauză de la ce? De la responsabilități și asumări? Acceptăm că avem păreri diferite, că nu suntem întotdeauna de acord pe anumite subiecte, dar e important să tratăm cu seriozitate și recunoștință ceea ce ne leagă și mai ales faptul că ne-am găsit unul pe celălalt, că ne iubim și că avem un copil minunat împreună”, mai spune Adelina.

