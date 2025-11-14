Imagini nemaivăzute cu Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, de la începutul relației lor. Cine i-a dat de gol în presă: „Ne-a trădat”

Adelina Pestrițu a publicat mai multe imagini nemaivăzute cu ea și cu soțul ei, Virgil Șteblea, cu ocazia aniversării de 40 de ani a afaceristului. Tot cu această ocazie, influencerița a dezvăluit cine i-a dat de gol în presă când încă își țineau relația doar pentru ei.

Imagini nemaivăzute cu Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, de la începutul relației lor

Adelina Pestrițu (38 de ani) și Virgil Șteblea formează un cuplu din anul 2016 și împreună au o fetiță, Zenaida Maria, în vârstă de 7 ani. Influencerița este căsătorită cu afaceristul din 2019, iar pe 13 noiembrie a sărbătorit aniversarea lui de 40 de ani. Cu această ocazie, fosta prezentatoare TV a făcut publice mai multe fotografii de la începutul relației lor.

Adelina Pestrițu a ales mai multe imagini cu ea și cu Virgil Șteblea din a doua lor vacanță împreună de când au devenit un cuplu.

„Thailanda 2017. A doua noastră escapadă împreună, când doar doi prieteni știau că formăm deja un cuplu. Soțul avea inițiativă pentru poze. Ce vremuri. (râde) Acum fiecare poză vine la pachet cu un motiv de show. Eu: că nu e bună. El: că fac prea multe. (râde) Tot e bine că le face. Pe vremea aia zâmbea la poze. Nu știa el câte ședințe de răbdare urmează. După ce ne-am căsătorit am început să zâmbesc eu mai mult. Uneori evoluția poate arăta și așa”, a scris Adelina în mediul online.

Cine i-a dat de gol în presă

Influencerița a dezvăluit și cine i-a dat de gol în presă. „Vinovata” a fost cățelușa Adelinei, pe care Virgil a luat-o la cumpărături cu el. „Toți credeau că «sursele» ne-au dat de gol. Adevărul este că Nobby ne-a trădat. (râde) Virgil a luat-o la cumpărături și i-au pozat paparazzi. Să ai un câine celebru nu e mereu un avantaj”, a povestit Adelina.

Nobby a murit în 2021, la vârsta de 11 ani, din cauza mai multor probleme de sănătate. „A avut cancer metastazic, tumori, AVC. Unde mai pui și cei 11 ani care la animăluțe înseamnă 77”, a explicat Adelina atunci.

Ce spune Adelina Pestrițu despre relația cu soțul ei, după aproape nouă împreună

Adelina a inclus și câteva poze cu ea și Virgil din prezent. „Astăzi, după aproape nouă ani împreună, putem spune că nu suntem perfecți, dar măcar am aflat că eu am întotdeauna dreptate. (râde) La mulți ani!!! Te iubim!”, a încheiat influencerița.

