Cum se înțelege Adelina Pestrițu cu fiica ei: „Sper că nu îmi simte lipsa. E esențial să mă simtă alături”

Adelina Pestrițu are o viață împlinită, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Vedeta are o familie frumoasă și ține mult la relația cu fiica ei, Zenaida. Iată cum se înțeleg cele două.

Cum se înțelege Adelina Pestrițu cu fiica ei

Adelina Pestrițu a renunțat de ani buni la emisiuni televizate și s-a concentrat pe cariera de influencer și propriile proiecte. Vedeta are un program foarte încărcat, însă își face mereu timp pentru familie.

Ea este căsătorită cu Virgil Șteblea din 2019 și au împreună o fetița: Zenaida Maria. Vedeta a vorbit despre relația ei cu fiica sa și spune că lucrează la acest aspect. Își dorește ca fetița ei să o considere un sprijin și să îi fie cea mai bună prietene.

„Îmi place să vină la mine și să îmi povestească tot ceea ce simte ea, să vorbim foarte mult, să petrecem mult timp împreună. Cred că este important să construim această relație strânsă mamă-fiică, pentru că pentru ea este esențial să simtă că poate veni la mine ca la o prietenă bună, să ne sfătuim, să povestim, să mă simtă alături”, a declarat Adelina pentru wowbiz.ro.

Cu toate că are o viață profesională plină, Adelina Petrițu nu trece niciodată familia pe locul 2. Încearcă să creeze un echilibru perfect între cele două și de cele mai multe ori îi reușește cu puțin ajutor.

„Sper că nu mi se simte lipsa nici în viața profesională, nici în viața de familie. Încerc să fiu peste tot. Sigur că ambele, și viața de familie, și viața profesională necesită timp, atenție, dăruire. Încerc să fiu peste tot. Sper că reușesc”, a mai spus vedeta.

Cum o ajută soțul ei în carieră

Și pentru că în spatele oricărei femei puternice stă un partener de nădejde, Adelina Pestrițu recunoaște că soțul ei o susține mereu și îi este alături ori de câte ori are nevoie astfel încât să îi reușească toate proiectele din viața profesională.

„Eu cred că e nevoie ca prietenul, partenerul, iubitul, soțul să te susțină, să fie acolo pentru tine și să îți înțeleagă foarte bine viața profesională. Dacă partenerul nu înțelege exact ce faci și cum ar trebui să aibă el un aport de susținere în munca ta, cred că nu ai putea să reușești.

Eu am noroc de un partener care mă susține, mă apreciază și de câte ori e nevoie ca el să stea cu Zenny, eu să plec, cum am fost acum la Paris, să fac acest proiect, ar fi fost imposibil să le fac pe amândouă. Așa că, îi mulțumesc foarte mult că e acolo pentru mine.”, a mărturisit Adelina Pestrițu.

