Adelina Pestrițu, incident cu un șofer de Uber. Bărbatul i-ar fi furat tortul fiicei sale, Zenaida: „Ultima zi în care folosesc aplicația”

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Adelina Pestrițu tună și fulgeră după ce fiica ei, micuța Zenaida, a rămas fără tort de ziua ei de nume. Vedeta și-a luat o țeapă de zile mari într-o zi care trebuia să fie petrecută frumos, în familie. Totuși, planurile au fost distruse când șoferul de Uber a dispărut cu tortul micuței. Iată cum s-a întâmplat totul.

Adelina Pestrițu, furioasă după ce un șofer a dispărut cu tortul pentru ziua fetiței sale

Adelina Pestrițu le-a povestit urmăritorilor cum plănuia să sărbătorească ziua de nume a fetiței sale, însă totul a fost distrus de un șofer de Uber care a dispărut cu tortul Zenaidei. Influencerița a folosit serviciul „Courier”, destinat pentru a transporta lucruri, însă șoferul a avut alte planuri de tortul fetiței.

Ea a povestit exact ce s-a întâmplat, spunând că a dat comanda la cofetărie, iar apoi a urmărit șoferul prin aplicație cum ajunge la locație și parchează mai departe de aceasta. Angajatele cofetăriei au avut încredere și au mers să predea tortul, însă apoi șoferul a închis cursa și a dispărut complet.

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„După ce am fost furată de un șofer Uber, astăzi a fost ultima zi în care am folosit această aplicație. Pentru cei care nu știu, astăzi este Sfânta Zenaida, iar noi o sărbătorim pe Zeny într-un cadru restrâns, acasă. Cu această ocazie, am comandat un tort de la Laptera și am trimis un Uber să îl ridice, în timp ce noi ne ocupam de ultimele pregătiri.

Când șoferul a ajuns la destinație și am primit notificarea în aplicație, am observat că mașina era parcată puțin mai departe de cofetărie. Acum pot doar să presupun că a evitat camerele de supraveghere. Ca să nu complic lucrurile, am rugat fetele de la Laptera să îi predea pachetul, crezând că nu putea intra pe străduța respectivă.

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La foarte scurt timp după aceea, am primit notificare că a fost închisă cursa. Am sunat imediat la Laptera pentru a mă asigura că tortul a fost predat persoanei potrivite, iar fetele mi-au confirmat că da. Din acel moment, șoferul a devenit de negăsit”, a spus bruneta.

Ce răspuns a primit de la serviciul cu clienții al aplicației

Adelina Pestrițu a contactat serviciul de suport al aplicației pentru a primi ajutor, însă răspunsul a iritat-o și mai tare.

Compania i-a răspuns că a luat legătura cu șoferul și că i-a dat acestuia numărul de telefon al Adelinei Pestrițu pentru a își recupera bunul.

„Cum adică?! 😳 După ce un colaborator de-al vostru îmi ia produsul, voi îi comunicați și numărul meu personal de telefon fără să mă întrebați? Eu am comandat prin aplicație. Nu am nimic de discutat direct cu un necunoscut care a dispărut cu bunul meu!”, a răbufnit Adelina.

Furioasă, vedeta a decis să șteargă definitiv aplicația și a promis că nu o va mai folosi niciodată. Mai mult, Pestrițu a spus că este gata să meargă la Poliție.

„Dacă există ceva de clarificat, asta se poate face prin intermediul vostru sau printr-o plângere penală!”, spus Adelina pe Instagram.

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