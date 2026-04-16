Cu cine a fost surprinsă Adelina Pestrițu în Turcia. Actorul este celebru și adorat de fane la nivel mondial

Adelina Pestrițu se află în vacanță în Turcia, de unde își ține la curent fanii cu fiecare activitate pe care o face. Printre ședințele foto, vedeta a avut parte de o experiență spectaculoasă. Ea s-a întâlnit cu un actor iubit de fani din toată lumea. Iată despre cine este vorba.

Adelina Pestrițu, întâlnire cu unul dintre cei mai celebri actori din lume

Influencerița se află în Antalya și s-a întâlnit cu Jason Statham, așa că a profitat de ocazie și s-a fotografiat alături de unul dintre cei mai iubiți actori de la Hollywood.

„Nu este necesară nicio descriere. A fost o plăcere să te întâlnesc”, a scris Adelina Pestrițu, pe Instagram, în dreptul imaginilor.

Jason Statham este un actor englez care a interpretat anti-eroi într-o serie de thrillere de acțiune de mare succes, în special în francizele „Expendables” și „Fast & Furious”. Celebrele filme au contribuit la transformarea lui Statham într-unul dintre cei mai profitabili actori de acțiune de la începutul secolului XXI. El este cunoscut în special pentru rolul său din Fast & Furious, iar fanii îl iubesc și îl apreciază pentru talentul său.

Vedeta noastră a avut ocazia să îl întâlnească și să imortalizeze momentul pentru a le arăta fanilor din România cu cine s-a văzut în Antalya.

Se pare că actorul se află în vacanță în același resort în care este cazată și Adelina Pestrițu și familia ei.

„Este în același resort în care suntem și noi. La @regnumthecrown ne vedem aproape zilnic la masă. Mănâncă în aceleași restaurante în care mâncăm și noi și uneori iese și la piscină cu copiii”, a explicat vedeta.

„Sunt pregătită în fiecare zi pentru ură”

Adelina Pestrițu a vorbit despre subiectul urii în mediul online. Ea a vorbit despre cum acest val de ură nu poate fi gestionat 100% nici măcar când ești pregătit pentru ea.

Cred nici acum, după 15 ani de online, nu sunt suficient de călită, nu poți să gestionezi 100% ura nici atunci când ești pregătit pentru ea. Eu în fiecare zi sunt pregătită pentru ură, pentru că știu că o primesc și fără să fac ceva greșit. Mă afectează. Sunt comentarii care mă fac să mă îndoiesc de mine, de ceea ce fac, să mă întreb dacă ar trebui să mă opresc.

Eu am o oarecare experiență, dar sunt copiii care nu știu să gestioneze aceste păreri necerute și în dezvoltarea lor contează foarte mult să nu audă păreri jignitoare. Acum fiecare postare are și o doză de hate, indifererent despre ce ar fi. Și e dureros, pentru că mulți tineri cad în depresii, în anxietăți”, a explicat vedeta pentru Digi24, în cadrul campaniei „Împreună fără ură”.

