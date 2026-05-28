Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro, în cadrul celei de-a doua gale She’s Next

Andreea Catrina
.  Actualizat 01.06.2026, 22:49
Pe 27 mai, la București, a avut loc cea de-a doua gală de premiere a programului She’s Next, program derulat de Visa și ING Bank România, în colaborare cu Impact Hub Bucharest. 10 antreprenoare din România și-au prezentat rând pe rând afacerile, în fața publicului și în fața juriului, în cadrul Pitch Day, iar 3 dintre ele au plecat acasă cu premiile de 30.000 de euro, 20.000 de euro și 10.000 de euro, pentru a-și duce afacerile la următorul nivel.

De la afaceri în muzică sau ospitalitate, design ori tehnologie, femeile antreprenor care s-au înscris în cursa pentru finanțare au dovedit cât de variată este piața antreprenorială din România și cât de departe poți ajunge atunci când îți transformi pasiunea în business.

Pitch-ul de 10 minute care le-a adus finanțarea mult dorită celor 3 câștigătoare

Cele 10 finaliste She’s Next, care au participat la Pitch Day, au avut la dispoziție câte 10 minute să-i convingă pe jurați că afacerile lor merită să fie finanțate. În doar 5 minute ele și-au prezentat business-urile, iar următoarele 5 minute au fost alocate întrebărilor.

Lime Studio, AlbAlb, Casa Petrina, Telinfinity, AER, Castelul Maria, IONA, ZEN‑VITA, Almek Wood Arch și Watermelon Agency au fost afacerile selectate pentru marea finală a programului She’s Next.

Pe parcursul întregului program, antreprenoarele din spatele acestor afaceri au beneficiat de sesiuni personalizate de mentorat, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui business, dar și de ședințe de coaching de grup, pentru schimb de experiență.

Ce afaceri au câștigat granturile celei de-a doua ediții a programului She’s Next

Locul întâi a fost câștigat de Iulia Suciu, fondatoarea ZEN-VITA, care a construit un brand de kombucha, pornind dintr-o nevoie personală de a găsi produse sănătoase și gustoase pentru sănătatea digestivă. Cu ajutorul finanțării She’s Next, ea își propune să accelereze dezvoltarea business-ului și să distribuie produsele ZEN-VITA în cât mai multe magazine din România.

Locul doi a fost câștigat de Cristina Olteanu, fondatoarea AlbAlb, un magazin care curatoriază produse de design, create de artiști locali, de la obiecte de decor, bijuterii sau ilustrații. Cu ajutorul finanțării She’s Next, Cristina și-a propus să pună accentul pe digitalizarea afacerii ei, mai exact să lanseze o platformă de e-commerce, pentru a duce business-ul la un nou nivel.

Cel de-al treilea loc a fost câștigat de Carina Sava, fondatoarea Watermelon Agency, un business din industria artistică, care susține atât artiști consacrați, cât și artiști la început de drum. Prin grantul primit, Carina și-a propus să extindă echipa creativă din spatele proiectului ei, să amenajeze un studio propriu de înregistrări și să angajeze un producător in-house, pentru dezvoltarea infrastructurii de producție muzicală.

