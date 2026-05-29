Ce poți face pentru a crește șansele unei sarcini cu ovocite crioconservate? 

Factori de succes ai procedurii

Social freezing-ul poate fi șansa de a obține o sarcină la o vârstă mai târzie, când fertilitatea este scăzută și concepția pe cale naturală devine mai puțin probabilă1, dar există o serie de factori care influențează probabilitatea de a deveni mamă cu ajutorul ovocitelor crioconservate. Care sunt aceștia, clarifică dr. Andreea Velișcu, medic primar obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină reproductivă.

„Vârsta este cel mai important factor și întotdeauna am grijă să spun lucrul acesta. Este foarte important când decide pacienta să-și congeleze ovocitele, pentru a o ajuta pe termen lung pe partea de fertilitate, și e foarte importantă și rezerva ovariană. Fiindcă medicamentele pe care noi le folosim nu pot să crească rezerva ovariană, pot doar să potențeze ce are femeia în momentul respectiv”, a declarat dr. Andreea Velișcu pentru platforma punefreeze.ro. Suport al campaniei inițiate de Merck România – „Pune FREEZE pe momentul perfect”, primul program național de informare dedicat crioconservării ovocitelor -, această platformă vine în întâmpinarea tuturor femeilor care doresc să-și prezerve fertilitatea, oferindu-le acces la detalii esențiale despre procedură.

Intervalul ideal pentru crioconservarea ovocitelor este cuprins între 20 și 35 de ani, conform specialiștilor.2 În această perioadă, fertilitatea este la nivelul maxim, după 35 de ani încep să scadă cantitatea și calitatea ovocitelor și să crească riscul de anomalii cromozomiale, iar după 38 de ani, fertilitatea intră în declin accentuat.3

Un alt factor important care influențează rata de obținere a unei sarcini este numărul de ovocite crioconservate, explică specialistul.4 „Avem nevoie de un număr mare de ovocite. În principiu, pentru o femeie până în 37 de ani, avem nevoie și de 18 ovocite ca să aibă o șansă cât de cât reală de a obține o sarcină cu ele. Iar în ceea ce privește o femeie de 40-41 de ani, avem nevoie de 30-40 de ovocite. Și asta înseamnă foarte mult, fiindcă, de obicei, femeile de 40 de ani au o rezervă ovariană foarte mică. De cele mai multe ori, pe pacientele de peste 38 de ani le sfătuim să nu recurgă la această metodă, că s-ar putea să fie un tratament făcut în van”, detaliază dr. Velișcu.

În plus față de vârsta de prelevare și de numărul de ovocite mature disponibile pentru congelare, metoda de prezervare este și ea un factor care poate influența șansele de a obține o sarcină pe această cale. Vitrificarea, tehnica modernă de înghețare rapidă, la temperaturi foarte scăzute, este mai eficientă decât tehnica folosită inițial, de înghețare lentă.5 După implementarea vitrificării, specialiștii au constatat îmbunătățiri ale tuturor parametrilor: rată de supraviețuire a ovocitelor după decongelare de 90%-97%, rată de fertilizare de 71%-79%, rată de implantare de 17%-41% și rată de sarcină clinică per ovocit de 4,5%-12%.6

Aceste procentaje au fost raportate în cazul femeilor care au accesat procedura de prezervare a ovocitelor prin vitrificare înainte de 30 de ani7, întărind interdependența dintre vârsta la prelevare, numărul de ovocite congelate și tehnica de înghețare și necesitatea de îndeplini toate aceste condiții pentru o probabilitate ridicată de succes.

