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Parfumul care te reprezintă poate fi mai accesibil decât crezi

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Există parfumuri care miros frumos și parfumuri care, pur și simplu, par să ți se potrivească. Le porți dimineața înainte de birou, la o ieșire în oraș sau la o cină și ai senzația că fac parte din ținută la fel de firesc ca geanta preferată sau bijuteriile pe care nu uiți aproape niciodată să le pui.

Problema apare atunci când parfumul de care te-ai îndrăgostit vine și cu un preț pe măsură. Multe dintre aromele devenite populare în ultimii ani aparțin caselor de lux, iar un parfum poate ajunge ușor să fie una dintre cele mai costisitoare achiziții din rutina de beauty. Dacă îl folosești zilnic, tentația de a-l păstra doar pentru ocazii speciale apare aproape inevitabil.

Totuși, parfumul nu trebuie privit neapărat ca un obiect pe care îl scoți din dulap doar la evenimente. Variantele inspirate de parfumuri cunoscute au devenit o alternativă interesantă tocmai pentru că permit explorarea mai multor stiluri olfactive fără o investiție foarte mare. Iar când alegerea pornește de la personalitate, nu doar de la numele de pe sticlă, lucrurile devin mult mai interesante.

Parfumul potrivit spune ceva despre tine înainte să spui tu

Alegerea unui parfum după recomandările prietenelor sau după ce este popular pe social media poate funcționa, dar nu întotdeauna. O aromă care pare extraordinară pe altcineva poate să nu aibă aceeași personalitate atunci când o porți tu. Preferințele olfactive sunt foarte personale, iar pielea poate influența felul în care percepem evoluția unui parfum.

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Un punct bun de plecare este chiar garderoba. Dacă preferi haine simple, croieli curate și culori neutre, s-ar putea să te simți mai bine cu parfumuri aerisite, florale sau discret lemnoase. Dacă stilul tău este feminin și romantic, florile albe, trandafirul, vanilia delicată sau notele fructate pot fi mai aproape de personalitatea ta. Pentru ținutele îndrăznețe și serile în care vrei ceva mai intens, aromele orientale, condimentate, ambrate sau gurmande pot completa foarte bine atmosfera.

Personalitatea contează la fel de mult. O persoană energică poate prefera citricele și aromele proaspete, în timp ce cineva atras de parfumurile calde poate căuta vanilie, cafea, ambră sau note condimentate. Nu există însă reguli fixe. Poți purta rochii romantice și adora parfumurile puternice, exact cum o garderobă minimalistă poate ascunde o pasiune pentru arome dulci și opulente.

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Mai util decât să te întrebi „Ce parfum este la modă?” este să te gândești la senzația pe care vrei să o ai când îl porți. Elegantă? Relaxată? Seducătoare? Energică? Misterioasă? Parfumul devine astfel o alegere de stil, nu o simplă completare a rutinei de dimineață.

Nu ai nevoie de un singur parfum pentru toate momentele

Ideea unui „parfum semnătură” este seducătoare, dar nu se potrivește tuturor. La fel cum nu purtăm aceeași pereche de pantofi la birou, în vacanță și la o nuntă, putem avea mai multe parfumuri în funcție de stare, sezon sau ocazie.

Pentru zi, multe persoane preferă compozițiile mai ușor de purtat. Citricele, florile delicate și anumite note verzi pot funcționa bine la birou sau în zilele călduroase. Seara putem simți nevoia unei arome cu mai multă prezență, cu vanilie, ambră, cafea, condimente sau acorduri lemnoase. Toamna și iarna tindem adesea spre parfumuri mai calde, în timp ce vara căutăm instinctiv senzația de prospețime.

O garderobă olfactivă poate fi construită foarte simplu. De exemplu, poți avea un parfum discret pentru fiecare zi, unul mai feminin sau senzual pentru ieșiri și o aromă diferită, poate mai curajoasă, pentru momentele în care vrei o schimbare. Nu este nevoie de zece sticle pe măsuța de toaletă. Două sau trei alegeri bine făcute pot acoperi surprinzător de multe situații.

Aici apare însă problema bugetului. Este una să investești într-un singur parfum premium și alta să cumperi trei sau patru doar pentru a putea alterna aromele. Parfumurile de inspirație schimbă puțin această ecuație, deoarece permit experimentarea unor profiluri olfactive cunoscute la un cost mai redus.

Parfumurile de inspirație pot face experimentarea mai accesibilă

Dacă știi deja că îți plac anumite parfumuri celebre, o variantă inspirată de profilul lor olfactiv poate fi o cale simplă de a descoperi ce ai purta cu adevărat în viața de zi cu zi. Nu trebuie confundată ideea cu aceea de a cumpăra un produs care pretinde că este original. Vorbim despre parfumuri comercializate sub propriul brand, dar construite pornind de la direcții olfactive deja cunoscute.

Un exemplu este BMC Esente, brand românesc care are în gamă parfumuri de 50 ml inspirate de arome cunoscute, inclusiv variante pentru femei, bărbați și unisex. În colecția feminină se regăsesc, de exemplu, interpretări inspirate din parfumuri precum Good Girl, Libre, Miss Dior, La Vie Est Belle sau Black Opium. Prețul afișat în prezent pentru numeroase variante de 50 ml este de 43,99 lei, ceea ce face mai ușoară ideea de a alterna mai multe arome în loc să păstrezi aceeași sticlă pentru orice ocazie.

Când alegi online, merită să privești dincolo de numele parfumului care a servit drept inspirație. Uită-te la notele care apar în descriere și încearcă să identifici tiparele din parfumurile pe care le-ai apreciat până acum. Dacă observi că alegi mereu vanilie, cafea sau ambră, probabil nu este o coincidență. Același lucru este valabil pentru bergamotă, lavandă, flori albe sau note lemnoase.

Mai există un detaliu important: nu judeca un parfum doar în primele secunde. Primele note sunt cele mai volatile și pot crea o impresie diferită de cea pe care o vei avea după 20 sau 30 de minute. Aplică parfumul pe piele și lasă-l să evolueze înainte să decizi dacă îți place. În plus, evită să testezi multe arome una după alta. După câteva încercări, nasul obosește și diferențele devin mai greu de sesizat.

Parfumul preferat este cel pe care chiar ai chef să îl porți

Un parfum nu devine mai potrivit pentru tine doar pentru că este scump, celebru sau apare peste tot în recomandările momentului. Alegerea reușită este cea care se potrivește stilului tău și pe care o folosești cu plăcere, fără să te gândești de fiecare dată cât a costat fiecare pulverizare.

Poate fi un floral delicat purtat aproape zilnic, o aromă cu vanilie rezervată serilor sau un parfum intens pe care îl alegi atunci când vrei ca ținuta să capete puțin mai multă personalitate. Uneori, cea mai bună metodă de a-ți găsi preferatele este pur și simplu să îți dai voie să experimentezi.

Iar dacă prețul parfumurilor de lux te-a făcut până acum să rămâi fidelă unei singure sticle, merită să descoperi și variantele de inspirație. S-ar putea ca parfumul care ți se potrivește să nu fie doar mai ușor de găsit decât credeai, ci și suficient de accesibil încât să îl porți ori de câte ori ai chef, nu doar atunci când apare o ocazie specială.

Sursa foto: pexels.com

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