Aspirator vertical vs robot în apartament: comparația care începe la colțuri și scări

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alegi între un aspirator vertical și un robot, dar locuința îți pune alte întrebări decât o fișă tehnică. Ai praguri, scări, păr de animale, firimituri lângă canapea și colțuri în care un disc rotund nu ajunge. Iar promisiunea curățeniei fără efort sună bine până când robotul se blochează sau aspiratorul fără fir rămâne fără baterie exact când ai nevoie de el. Sfaturile generale pun accent pe autonomie și putere, însă experiențele utilizatorilor arată că forma casei și felul în care faci curățenie cântăresc la fel de mult. Comparația reală dintre aspirator vertical și robot începe aici: ce poate face fiecare, unde se oprește și dacă merită să alegi Rowenta în locul unui iRobot.

Robotul câștigă la întreținerea zilnică

Un robot aspirator este bun când problema ta este praful care se întoarce mereu, nu când vrei să cureți fiecare centimetru cu precizie. Îl programezi, îl lași să lucreze și revii la o podea întreținută. Pentru un apartament cu suprafețe deschise, puține obstacole și praguri joase, comoditatea este greu de ignorat.

Creatorul de conținut dintr-un material comparativ despre aspiratoare robot propune patru criterii utile: independență, flexibilitate, putere și lipsa complicațiilor. Robotul ar trebui să curețe bine, să revină singur la încărcare și să solicite cât mai puțină intervenție. (Blog de Instalații, YouTube, Înainte să cumperi un aspirator robot, vezi asta!, 2021)

În practică, independența are limite. Trebuie să ridici cabluri, șosete și obiecte mici, să golești recipientul sau să verifici peria. Un model cu navigare laser poate fi mai precis, iar un robot cu cameră depinde de lumină, conform explicațiilor din aceeași sursă. Nu este magie. Este o rutină automatizată.

Robotul este potrivit mai ales dacă:

ai o singură zonă principală, fără multe praguri;

vrei aspirare de întreținere în fiecare zi;

poți lăsa podeaua liberă de cabluri și obiecte;

accepți să cureți periodic peria, filtrul și roțile.

Un comentariu de sub un material despre roboți surprinde exact partea mai puțin spectaculoasă: utilizatorul spune că robotul nu ajunge peste tot și nu poate urca scările, dar faptul că îl pornește cât timp este la serviciu îl ajută enorm. (Cris736457, YouTube, Care-i mai bun? Robot inteligent sau aspirator clasic pentru curățenie?, 2025) Într-un apartament simplu, acest avantaj poate valora mai mult decât o curățare perfectă a unui colț.

Aspiratorul vertical recuperează colțurile, treptele și canapeaua

Aspiratorul vertical nu îți oferă autonomie, dar îți oferă control. Îl iei din stație când cade orez lângă masă, îl ridici pe trepte și schimbi accesoriul pentru canapea. Nu aștepți harta, nu muți obstacolele din drum și nu te întrebi dacă a confundat covorul cu o zonă interzisă.

Orice model de aspirator vertical Rowenta din gama X-Force Flex, pe care le poți găsi în oferta Altex, are un avantaj de design interesant: tubul se poate îndoi pentru a ajunge sub mobilier fără să te apleci. În materialul de testare, modelul analizat este descris cu un motor de 150 Air Watts, cap de curățare cu lumină și o greutate de aproximativ 1,5 kg, iar autonomia menționată este de circa 40 până la 60 de minute, în funcție de modul folosit. (Zona IT, YouTube, Care-i mai bun? Robot inteligent sau aspirator clasic pentru curățenie?, 2025)

Totuși, bateria schimbă calculul. Modul turbo consumă rapid energia, iar încărcarea completă poate dura peste trei ore, conform aceluiași test. Pentru o garsonieră, acest lucru poate fi suficient. Pentru un apartament mare cu multe covoare și păr de animale, devine o limită concretă, nu un detaliu de catalog.

La vertical primești:

acces imediat la scări și mobilier;

control asupra zonei aspirate;

folosire rapidă pentru firimituri;

posibilitatea de a curăța și tapițeria.

Trebuie să accepți:

încărcarea după utilizări intense;

golirea recipientului;

zgomotul și efortul fizic;

întreținerea filtrului și a periei.

Un proprietar de Rowenta a descris experiența fără să o îndulcească: aparatul a fost comod și practic, dar bateria se termina repede la turbo, iar pentru păr de pisică și nisip de litieră prefera aspiratorul clasic. (JuliusPaul, YouTube, Care-i mai bun? Robot inteligent sau aspirator clasic pentru curățenie?, 2025) Aici apare diferența dintre aspirarea de întreținere și curățenia grea. Sunt două sarcini diferite.

Rowenta vertical vs iRobot: comparația reală nu se termină la putere

Comparația dintre Rowenta vertical și iRobot nu este o luptă între două aparate care fac același lucru. Rowenta este o unealtă pe care o dirijezi. iRobot este un dispozitiv pe care îl supraveghezi. Primul excelează în intervenții precise, al doilea în repetarea unei rutine.

Colțurile sunt un test bun. Robotul poate curăța eficient suprafețe largi, însă forma rotundă și peria laterală nu garantează eliminarea tuturor resturilor din unghiuri. Un articol despre aspiratoarele robot menționează explicit limitările la colțuri și faptul că robotul nu înlocuiește curățenia aprofundată. (Click pentru femei, 10 mai 2025, Aspiratoarele tip robot sunt îndeajuns pentru o casă?) Pe scări, verdictul este mai simplu: robotul nu urcă singur. Verticalul ajunge acolo imediat.

Există și întreținerea aparatului. Un robot cu stație poate reduce golirea manuală, dar adaugă rezervoare, saci, lavete și componente care cer atenție. Un vertical este mai direct, însă îl porți tu și trebuie să îi gestionezi bateria. Niciuna dintre variante nu este lipsită de compromisuri. Doar le mută în alt loc.

Exemplu practic: Într-un apartament de 55 m² cu gresie în hol, parchet în camere, o scară interioară și o pisică, robotul poate rula zilnic în zona principală, timp de aproximativ 30 de minute, iar un vertical Rowenta poate fi folosit pentru trepte, canapea și litieră. Dacă ai un singur aparat, verticalul este mai versatil. Dacă urăști rutina zilnică de aspirare, robotul îți poate economisi mai multă energie.

La pardoseli, contează și umezeala. Recomandările editoriale pentru parchet laminat indică aspirarea urmată de o ștergere scurtă cu lavetă din microfibră și avertizează împotriva udării excesive; pentru gresie pot fi folosite soluții dedicate, fără ceară. (Unica, 16 decembrie 2022, Trucuri pentru îngrijirea podelelor în funcție de suprafețe) Asta înseamnă că funcția de mop nu trebuie privită ca un înlocuitor universal pentru curățarea podelei.

Când merită să alegi unul singur și când combinația este mai logică

Decizia bună pornește de la cea mai neplăcută sarcină din locuința ta. Dacă te deranjează praful fin care apare constant, robotul este candidatul firesc. Dacă te enervează firimiturile, treptele și părul de pe canapea, aspiratorul vertical va fi folosit mai des decât crezi.

Alege robotul pentru spații deschise, cu podele relativ libere și rutină zilnică;

Alege verticalul pentru scări, camere separate, mobilier jos și curățare punctuală;

Preferă combinația dacă ai animale, covoare și nevoie de întreținere automată;

Verifică înainte pragurile, autonomia, accesoriile și spațiul de depozitare.

Un robot nu este automat alegerea mai modernă, iar un vertical nu este automat alegerea mai puternică. În comentariile analizate apar ambele tipuri de experiență: un utilizator spune că este foarte mulțumit de Rowenta, în timp ce altul reclamă fiabilitatea și autonomia după mai puțin de un an. (zvetlanapopescu1664 și JuliusPaul, YouTube, Înainte să cumperi un aspirator robot, vezi asta! și Care-i mai bun? Robot inteligent sau aspirator clasic pentru curățenie?, 2025) Părerile contradictorii nu înseamnă că unul dintre ei greșește. Înseamnă că utilizarea reală schimbă rezultatul.

Într-un apartament mic, un aspirator vertical Rowenta poate fi suficient pentru toate zonele, tocmai fiindcă îl muți fără să pregătești casa. Într-o locuință mare și ordonată, iRobot poate deveni aparatul folosit cel mai des, chiar dacă la două săptămâni ai nevoie de o curățare manuală. Iar pentru o casă cu scări, combinația nu este un moft. Este o împărțire firească a muncii.

Checklist înainte de cumpărare:

numără pragurile și verifică diferențele de nivel;

măsoară spațiul de sub canapea și pat;

notează dacă ai scări, covoare sau animale;

compară autonomia în modul intens, nu doar cifra maximă;

verifică prețul filtrelor, periilor și consumabilelor.

Uneori, cea mai bună alegere este aparatul pe care îl poți lua în mână fără să te gândești. Alteori, este cel care lucrează singur în fiecare dimineață. Diferența se vede în obiceiurile casei, nu pe cutie.

Surse și experiențe din comunitate:

YouTube, @albartha, Care-i mai bun? Robot inteligent sau aspirator clasic pentru curățenie?, https://www.youtube.com/watch?v=xREGf251W5g, 2025;

YouTube, @Cris736457, Care-i mai bun? Robot inteligent sau aspirator clasic pentru curățenie?, https://www.youtube.com/watch?v=xREGf251W5g, 2025;

YouTube, @JuliusPaul, Care-i mai bun? Robot inteligent sau aspirator clasic pentru curățenie?,https://www.youtube.com/watch?v=xREGf251W5g, 2025;

YouTube, @zvetlanapopescu1664, Înainte să cumperi un aspirator robot, vezi asta!, https://www.youtube.com/watch?v=QSDep9t5hac, 2025.

Referințe:

https://www.unica.ro/advertorial/trucuri-pentru-ingrijirea-podelelor-in-functie-de-suprafete-476280

Sursa foto: Pexels.com

Urmărește-ne pe Google News