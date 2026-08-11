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Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început

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Dacă ai stat măcar o dată o chirie, probabil știi deja că mutatul nu înseamnă doar cutii și bagaje. De cele mai multe ori, adevărata provocare este mobilierul. Unele piese sunt prea grele, altele nu mai pot fi reasamblate, iar uneori costă mai mult să le muți decât să cumperi altele noi. Este un scenariu bine cunoscut și pentru studenți, pentru care începutul unui nou an universitar înseamnă adesea să-și facă bagajele, să se mute într-un cămin sau într-o nouă locuință închiriată și să găsească cele mai bune soluții pentru a transforma noul spațiu într-un loc potrivit nevoilor lor.

Tocmai de aceea, tot mai mulți tineri aleg mobilier simplu, ușor și adaptabil. Nu pentru că își doresc mai puține lucruri, ci pentru că au nevoie de obiecte care să țină pasul cu stilul lor de viață. De la această idee a pornit și IKEA atunci când a creat KOMPISHÄNG, o colecție de 13 produse realizate din lemn de pin, metal și pânză rezistentă. Fiecare piesă este concepută pentru a fi împachetată, transportată și reasamblată fără bătăi de cap, astfel încât să poată fi folosită ani la rând, chiar dacă adresa se schimbă.

Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început

Înainte de a începe procesul de design, echipa IKEA a observat și analizat locuințele tinerilor din centrul Londrei: apartamente mici, spații folosite creativ și foarte puține obiecte pe care le păstrau de la o mutare la alta. Aproape fiecare achiziție nouă trebuia să îndeplinească aceleași condiții – să fie ușor de transportat, rezistentă și suficient de flexibilă pentru a se adapta diferitelor locuințe. Privind în jur, e ușor să recunoști aceeași realitate și în România, unde tot mai mulți tineri își schimbă locuința sau locul de muncă o dată pe an ori chiar de mai multe ori, iar mobilierul trebuie să se adapteze aceluiași ritm.

Pe baza acestor observații, IKEA a gândit o colecție specială pentru cei care își schimbă des locuința, în care fiecare detaliu are un scop practic. Salteaua de dormit se poate transforma imediat într-un fotoliu tip puf și chiar poate fi purtată în spate asemenea unui rucsac. Biroul poate fi asamblat ușor, fără unelte, și transportat folosind mânerul încorporat; simpatica măsuță laterală poate fi pliată și purtată pe umăr, iar organizatorul suspendat pentru haine devine la rândul său un rucsac, astfel încât hainele ajung în noua locuință exact așa cum au fost așezate.  

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Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început

Dar un apartament nu devine „acasă” doar pentru că ai ajuns cu toate cutiile înăuntru. Contează și micile detalii care îl fac să te reprezinte. Pentru că în multe locuințe închiriate nu este permis să găurești pereții, ramele de oglindă din colecție includ fante în care pot fi așezate fotografii, bilete sau alte amintiri, fără cuie sau sisteme de prindere. Vei descoperi și două organizatoare pentru ușă care se montează fără șuruburi și valorifică un spațiu pe care, de cele mai multe ori, îl ignorăm complet – o soluție practică mai ales în apartamentele închiriate.

Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început

Chiar și plantele au primit propriul plan de mutare. Ghiveciul din iută include o husă de protecție și mânere integrate, astfel încât poate fi transportat cu ușurință dintr-o locuință în alta, fără cutii improvizate și fără emoții că planta va avea de suferit.

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Poate că mutatul nu va fi niciodată o experiență pe care să o aștepți cu nerăbdare. Dar atunci când obiectele de care te înconjori sunt gândite să te urmeze oriunde mergi, fiecare nou început pare puțin mai simplu. KOMPISHÄNG este o colecție creată pentru viața în mișcare. Pentru primul apartament, pentru al doilea și pentru toate cele care urmează. Pentru cei care își schimbă adresa, dar nu și lucrurile care contează cu adevărat.

Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început

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