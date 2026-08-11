Liviu Vârciu se confruntă cu probleme grave de sănătate: „N-am ratat nimic” 

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Liviu Vârciu a vorbit recent despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Totul s-a întâmplat în timpul emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, ediția difuzată pe 10 august 2026. Artistul a vorbit despre faptul că durerile și problemele de spate îi fac probleme și că se confruntă cu mai multe afecțiuni.

De ce afecțiuni suferă Liviu Vârciu

Cântărețul a vorbit cu umor despre perioada dificilă prin care trece. Cu toate că nu este vorba despre probleme de sănătate care să nu fie luate în serios, el a dat dovadă de același umor și energie pe durata ediției.

Vârciu a ajuns să discute despre starea lui fizică înaintea unei ședințe de masaj. Prezentatorul a dezvăluit că are mai multe probleme legate de coloana vertebrală, printre ele și cifoză, scolioza lombară și trei hernii de disc. „N-am ratat nimic”, a glumit Liviu Vârciu.

„Am cifoscolioză lombară, trei hernii de disc, dar asta nu e o problemă. N-am ratat nimic”, a spus Liviu Vârciu.

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Totuși, problemele cu spatele nu sunt singurele afecțiuni de care suferă Liviu Vârciu. De-a lungul timpului, el a mai vorbit despre cum a stat la pat din cauza unei răceli puternice. Starea lui s-a agravat după câteva zile și simptomele erau atât de puternice, încât artistul a trebuit să oprească tot ce avea de făcut și să zacă în pat.

Deși își făcuse un test COVID, Vârciu a povestit că a ieșit negativ, însă totul a început după ce copiii au venit acasă cu simptomele specifice unei răceli.

El a recunoscut că în familie, el este cel care se îmbolnăvește cel mai ușor, așa că prindea orice virus adus de copii acasă.

A ajuns să facă RMN

În urmă răcelii, Liviu Vârciu a ajuns să facă și un RMN, după ce toate tratamentele pe care le-a făcut nu și-au făcut efectul.

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„Ceva, ceva trebuie să am”, a explicat Liviu Vârciu, în încercarea de a afla de ce toate analizele îi ies bine, dar el se simte din ce în ce mai rău.

„Am fost la spital, mi-au pus o branulă și mi-au făcut o perfuzie. Uite cum arăt după o perfuzie, extraordinar! Bine… am dat și 20 de milioane (n.r. – 2.000 de lei). Gluma e glumă, dar e groasă. Nici filtrul nu mă mai ajută. Eu am fost la spital, după cum știți, toată ziua am făcut perfuzii și e în casă o supărare. (…) Măi fraților, am fost la spital, m-am simțit rău. COVID nu am, pentru că sunt cu testul negativ, la plămâni mi-am făcut o radiografie și sunt bine. Respir un pic mai prost pentru că am o răceală foarte puternică și tușesc”, a spus, la vremea aceea, Liviu Vârciu pe Instagram.

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