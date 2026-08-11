Cristina Demetrescu avertizează două zodii că trebuie să acorde mai multă atenție sănătății în august 2026

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Cristina Demetrescu avertizează două zodii să acorde mai multă atenție sănătății în august 2026. Totodată, alte trei zodii se bucură de o revenire a energiei după o perioadă dificilă. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce zodii este vorba.

Cristina Demetrescu avertizează două zodii că trebuie să acorde mai multă atenție sănătății în luna august

Cristina Demetrescu aduce vești importante pentru luna august 2026: Taurii și Racii trebuie să își prioritizeze sănătatea, în timp ce semnele de foc, Berbecii, Leii și Săgetătorii, încep să își recapete energia pierdută în ultimii ani. Află ce schimbări astrologice aduce această perioadă și cum te pot influența!

Tauri: Semnal de alarmă pentru sănătate

Dacă ești zodia Taur, luna august vine cu un avertisment serios. Cristina Demetrescu subliniază că intrarea planetei Saturn în casa a XII-a pentru următorii doi ani și trei luni aduce provocări legate de sănătate și introspecție. Este o perioadă în care nativii Taur trebuie să își asculte corpul și să fie atenți la semnalele lui, explică astrologul, citat de Protv.ro. Deși acest context te poate împinge către transformare interioară, nu te limita doar la planurile mari. După 18 august, oportunitățile profesionale îți bat la ușă, dar numai dacă ai investit timp și energie în pregătirea lor.

Racii, sfătuiți să nu ignore semnalele organismului

Cristina Demetrescu avertizează și nativii Rac să acorde mai multă atenție sănătății lor. Dacă nu dormi suficient sau te simți epuizată, nu ignora aceste semne, spune ea, insistând pe importanța echilibrului între muncă și odihnă. Deși precauția este cuvântul-cheie, anul 2026 aduce și momente de succes pentru Raci. Se conturează un context favorabil câștigurilor și dezvoltării personale, ceea ce poate marca o etapă de apogeu profesional.

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Semnele de foc își recapătă energia

Vestea bună a lunii vine pentru Berbeci, Lei și Săgetători. După trei ani de epuizare, energia lor începe să revină, datorită influenței lui Jupiter. Această revenire este legată de iubire, familie, copii și satisfacții personale, explică Demetrescu.

Berbec

Pentru Berbeci, anul 2026 este descris ca un an al vindecării. Ieșirea planetelor grele din Pești marchează sfârșitul unei perioade dificile și o revenire treptată la vitalitate. Este momentul să te reconectezi cu tine însăți și să îți redescoperi puterea interioară, spune astrologul.

Leu

Leii sunt sfătuiți să încetinească ritmul. Odihna este esențială acum, înainte de intrarea într-o etapă mult mai favorabilă, explică Demetrescu. Fie că alegi o vacanță sau mai multe momente de relaxare acasă, această pauză te va ajuta să îți recapeți energia pierdută.

Săgetător

Săgetătorii, la rândul lor, se bucură de o schimbare pozitivă. După ani de oboseală, energia începe să revină, facilitând progresul în toate aspectele vieții. Cristina Demetrescu accentuează importanța acestei perioade, care poate aduce satisfacții pe plan personal și profesional.

18 august: Un moment astrologic cheie

Potrivit Cristinei Demetrescu, 18 august marchează finalul influenței axei Fecioară-Pești, asociată cu sacrificiul și suferința. După această dată, se deschid noi oportunități, mai ales pentru semnele de foc, care reintră într-un ciclu de creștere și regenerare. Totodată, Taurii și Racii sunt îndemnați să rămână vigilenți în privința sănătății lor, iar Leii să nu neglijeze importanța odihnei.

Această lună este o invitație la transformare și echilibru. Indiferent de zodie, Cristina Demetrescu oferă un sfat universal: Ascultă-ți intuiția, prioritizează-ți sănătatea și pregătește-te pentru noi începuturi!.

Foto: Captură YouTube

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