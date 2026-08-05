  MENIU  
Home > Astro Fun > Avertisment astrologic! Nicoleta Svârlefus, previziuni neașteptate pentru următoarele luni. Ce provocări le așteaptă pe zodii

Avertisment astrologic! Nicoleta Svârlefus, previziuni neașteptate pentru următoarele luni. Ce provocări le așteaptă pe zodii

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Nicoleta Svârlefus aduce vești importante pentru toți nativii din zodiac, odată cu intrarea uneia dintre cele mai puternice planete în mișcare retrogradă. Saturn a început acest tranzit în semnul de Foc al Berbecului pe 26 iulie și își va menține această poziție până pe 10 decembrie 2026.

Perioada care urmează se anunță una intensă și plină de provocări, marcată de amânări, reevaluări și încetiniri ale ritmului obișnuit.

Cu toate acestea, astrologul subliniază că lecția adusă de această etapă este una esențială pentru dezvoltarea fiecăruia dintre noi.

O etapă de verificare pentru deciziile luate în ultimele luni

Retrogradarea lui Saturn pune sub o lupă atentă proiectele, deciziile și inițiativele începute din februarie 2026 încoace. În loc să grăbească lucrurile, Universul ne obligă să ne oprim și să analizăm dacă direcția aleasă este una cu adevărat durabilă sau dacă a fost dictată de impulsuri de moment.

Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
Recomandarea zilei

„Saturn retrograd ne invită să privim dincolo de motivațiile de moment și să vedem cât de autentică și solidă este fundația lucrurilor pe care încercăm să le construim”, a explicat Nicoleta Svârlefus pe blogul său.

Citeşte şi: Zodia care ajunge la epuizare în perioada august – decembrie 2026. Mihai Voropchievici: Cea mai mare provocare va fi capacitatea de a evita suprasolicitarea psihică

Despărțirea momentului în România! Și-au spus adio după 2 copii și mulți ani împreună. „Sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui...”
Despărțirea momentului în România! Și-au spus adio după 2 copii și mulți ani împreună. „Sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui...”
Recomandarea zilei

Citeşte şi: „Am scăpat de Mercur retrograd!” Neti Sandu anunță schimbări uriașe și surprize de proporții în luna august

În următoarele luni, multe planuri profesionale sau personale pot cunoaște blocaje temporare sau reconfigurări complete. Anumite proiecte pornite din dorința de a demonstra ceva celor din jur sau din nevoia de validare pot ieși la iveală ca fiind lipsite de o bază reală, impunând corecturi din temelii.

„Pot fi testate proiectele, planurile și deciziile începute din februarie 2026, când Saturn a intrat în Berbec. Ceea ce a pornit atunci poate trece acum printr-o etapă de verificare în care vedem ce funcționează, ce trebuie ajustat și ce are nevoie de o structură mai bună pentru a putea continua” – a mai spus astrologul.

 

Test de maturitate și adevăr în viața sentimentală

Efectele energiei lui Saturn nu se limitează doar la planul profesional și financiar, ci vor atinge puternic și sfera relațiilor de cuplu. Legăturile în care problemele au fost măturate sub preș sau discuțiile importante au fost amânate vor fi forțate să înfrunte realitatea.

Totuși, astrologul menționează că această perioadă nu trebuie privită ca un scenariu negativ, ci mai degrabă ca o oportunitate de vindecare și maturizare. Pentru mulți parteneri, tranzitul poate reprezenta o a doua șansă, ocazia de a purta conversații sincere și de a reașeza legătura pe principii mult mai sănătoase. În schimb, acolo unde nu există respect reciproc, maturitate și dorința de a construi pe termen lung, perioada de retrogradare poate aduce încheierea definitivă a unor capitole din viață.

„Saturn nu vine doar cu limite și cu consecințe, ci și cu posibilitatea de a corecta. Putem primi o nouă șansă într-o relație, putem reveni asupra unei situații pe care nu am gestionat-o bine sau putem înțelege ce trebuie schimbat pentru ca legătura respectivă să poată continua pe baze mai sănătoase”, a adăugat Nicoleta Svârlefus.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
Fanatik
Cum arată gazonul sintetic pe care se joacă Universitatea Craiova – KuPS! Premieră pentru olteni
Cum arată gazonul sintetic pe care se joacă Universitatea Craiova – KuPS! Premieră pentru olteni
GSP.ro
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
Click.ro
Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține tot Postul Sfintei Mării
Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține tot Postul Sfintei Mării
TV Mania
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Redactia.ro
«Am decis împreună cu Mirabela să...&quot; Mesajul venit acum. Mii de reactii INSTANT
«Am decis împreună cu Mirabela să...&quot; Mesajul venit acum. Mii de reactii INSTANT
Citește și...
El este țăranul din Rucăr care a devenit dinozaur în SuperLiga! Marcel Pușcaș dezvăluie povestea emoționantă a lui Dan Nistor, fotbalistul record al primei ligi
Ce fac românii ca să cheltuie mai puțin în vacanțele de pe litoral. Obiceiul care a devenit tot mai răspândit după valul de scumpiri
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu, vizat într-un dosar de pornografie infantilă: „Sunt acuzații absurde”. Update
Horoscop 6 august 2026. Venus în Balanță. Poveste de dragoste neașteptată. Atracția e puternică. O zodie își pune inima pe tavă
Zodia care ajunge la epuizare în perioada august - decembrie 2026. Mihai Voropchievici: Cea mai mare provocare va fi capacitatea de a evita suprasolicitarea psihică
Horoscop 5 august 2026. S-a umplut paharul! O zodie varsă lacrimi amare, dar își eliberează sufletul și își spală rănile
Cum ar fi putut „Odiseea” să influențeze povestea lui Iisus. Dezbaterea reaprinsă de noul film al lui Christopher Nolan
Ninge ca-n povești, la început de august! Oamenii schiază pe străzi

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, a cerut-o în căsătorie pe Elena Economu
Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, a cerut-o în căsătorie pe Elena Economu
Irina Shayk și Devin Booker formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul internațional. Apropiații i-au dat de gol: "Se plac foarte mult!"
Irina Shayk și Devin Booker formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul internațional. Apropiații i-au dat de gol: "Se plac foarte mult!"
Proiecte speciale
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Banca din România care îți permite să depui bani la bancomat pe orice card, indiferent la ce bancă ai contul
Banca din România care îți permite să depui bani la bancomat pe orice card, indiferent la ce bancă ai contul
Avantaje
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Elle
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Alex Velea, reacție surprinzătoare după ce s-a întâlnit cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei. Cum au fost surprinși cei doi
Alex Velea, reacție surprinzătoare după ce s-a întâlnit cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei. Cum au fost surprinși cei doi
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Orhideea Dracula pentru care unii oameni își riscă viața. De ce e atât de căutată
Orhideea Dracula pentru care unii oameni își riscă viața. De ce e atât de căutată
Andreea Marin, apariție rară în costum de baie din două piese, la 51 de ani: „Sub soarele fierbinte de august, la plajă”
Andreea Marin, apariție rară în costum de baie din două piese, la 51 de ani: „Sub soarele fierbinte de august, la plajă”
Dan Negru, răspuns după ironiile lui Virgil Ianțu: „E rău că mie mi se rupe de toți?” Prezentatorul tv a refuzat titlul de „cetățean de onoare” al Timișoarei
Dan Negru, răspuns după ironiile lui Virgil Ianțu: „E rău că mie mi se rupe de toți?” Prezentatorul tv a refuzat titlul de „cetățean de onoare” al Timișoarei
Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, făcută publică. Ce venituri și bunuri deține partenera președintelui Nicușor Dan
Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, făcută publică. Ce venituri și bunuri deține partenera președintelui Nicușor Dan
Dan Alexa, detalii despre starea Alinei Pușcău, după diagnosticul de cancer: „Nu era bine din punct de vedere mental”
Dan Alexa, detalii despre starea Alinei Pușcău, după diagnosticul de cancer: „Nu era bine din punct de vedere mental”
Observator News
La 23 de ani, Ionuţ s-a înecat sub ochii prietenului său, după ce s-au răsturnat cu skijetul în Mehedinţi
La 23 de ani, Ionuţ s-a înecat sub ochii prietenului său, după ce s-au răsturnat cu skijetul în Mehedinţi
Libertatea pentru Femei
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Redactia.ro
«Am decis împreună cu Mirabela să...&quot; Mesajul venit acum. Mii de reactii INSTANT
«Am decis împreună cu Mirabela să...&quot; Mesajul venit acum. Mii de reactii INSTANT
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Aproape un milion de români au certificat de handicap. Care este cea mai frecventă dizabilitate înregistrată în România
Aproape un milion de români au certificat de handicap. Care este cea mai frecventă dizabilitate înregistrată în România
Schimbarea la Față 2026. De ce se spune că pe 6 august „se ia umbra de pe pământ” și ce semnifică această veche credință
Schimbarea la Față 2026. De ce se spune că pe 6 august „se ia umbra de pe pământ” și ce semnifică această veche credință
Furtună magnetică în august 2026. Ziua în care activitatea geomagnetică va atinge nivelul maxim
Furtună magnetică în august 2026. Ziua în care activitatea geomagnetică va atinge nivelul maxim
Una dintre cele mai răspândite concepții greșite despre deficitul de vitamina D. De ce nici soarele verii nu este suficient pentru mulți oameni
Una dintre cele mai răspândite concepții greșite despre deficitul de vitamina D. De ce nici soarele verii nu este suficient pentru mulți oameni
TV Mania
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Cum arată Carmen Brumă la 49 de ani, deși a mâncat desert zilnic în vacanță: «Nu e noroc!» [FOTO]
Loredana Groza a publicat poza din 1995! Cum arăta înainte de zvonurile despre operații: «Nici n-aș avea timp» [FOTO]
Loredana Groza a publicat poza din 1995! Cum arăta înainte de zvonurile despre operații: «Nici n-aș avea timp» [FOTO]
Imagini din vila de 500.000 € a Antoniei și a lui Alex Velea! Cum arată interiorul desprins din filme [GALERIE FOTO]
Imagini din vila de 500.000 € a Antoniei și a lui Alex Velea! Cum arată interiorul desprins din filme [GALERIE FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
Libertatea
El este Marian, românul de doar 19 ani, mort la cules de roșii în Italia: „Ai lăsat o mare durere în inimile noastre”
El este Marian, românul de doar 19 ani, mort la cules de roșii în Italia: „Ai lăsat o mare durere în inimile noastre”
Banca din România care îți permite să depui bani la bancomat pe orice card, indiferent la ce bancă ai contul
Banca din România care îți permite să depui bani la bancomat pe orice card, indiferent la ce bancă ai contul
Ploi torențiale și vijelii în România după valul de căldură extremă. Prognoza meteo ANM pentru perioada 4-31 august 2026
Ploi torențiale și vijelii în România după valul de căldură extremă. Prognoza meteo ANM pentru perioada 4-31 august 2026
Ce avere are Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Compania de la care a primit salariu și moștenirile de la tată și bunici
Ce avere are Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Compania de la care a primit salariu și moștenirile de la tată și bunici
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton