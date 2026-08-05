Avertisment astrologic! Nicoleta Svârlefus, previziuni neașteptate pentru următoarele luni. Ce provocări le așteaptă pe zodii

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Nicoleta Svârlefus aduce vești importante pentru toți nativii din zodiac, odată cu intrarea uneia dintre cele mai puternice planete în mișcare retrogradă. Saturn a început acest tranzit în semnul de Foc al Berbecului pe 26 iulie și își va menține această poziție până pe 10 decembrie 2026.

Perioada care urmează se anunță una intensă și plină de provocări, marcată de amânări, reevaluări și încetiniri ale ritmului obișnuit.

Cu toate acestea, astrologul subliniază că lecția adusă de această etapă este una esențială pentru dezvoltarea fiecăruia dintre noi.

O etapă de verificare pentru deciziile luate în ultimele luni

Retrogradarea lui Saturn pune sub o lupă atentă proiectele, deciziile și inițiativele începute din februarie 2026 încoace. În loc să grăbească lucrurile, Universul ne obligă să ne oprim și să analizăm dacă direcția aleasă este una cu adevărat durabilă sau dacă a fost dictată de impulsuri de moment.

„Saturn retrograd ne invită să privim dincolo de motivațiile de moment și să vedem cât de autentică și solidă este fundația lucrurilor pe care încercăm să le construim”, a explicat Nicoleta Svârlefus pe blogul său.

Citeşte şi: Zodia care ajunge la epuizare în perioada august – decembrie 2026. Mihai Voropchievici: Cea mai mare provocare va fi capacitatea de a evita suprasolicitarea psihică

Citeşte şi: „Am scăpat de Mercur retrograd!” Neti Sandu anunță schimbări uriașe și surprize de proporții în luna august

În următoarele luni, multe planuri profesionale sau personale pot cunoaște blocaje temporare sau reconfigurări complete. Anumite proiecte pornite din dorința de a demonstra ceva celor din jur sau din nevoia de validare pot ieși la iveală ca fiind lipsite de o bază reală, impunând corecturi din temelii.

„Pot fi testate proiectele, planurile și deciziile începute din februarie 2026, când Saturn a intrat în Berbec. Ceea ce a pornit atunci poate trece acum printr-o etapă de verificare în care vedem ce funcționează, ce trebuie ajustat și ce are nevoie de o structură mai bună pentru a putea continua” – a mai spus astrologul.

Test de maturitate și adevăr în viața sentimentală

Efectele energiei lui Saturn nu se limitează doar la planul profesional și financiar, ci vor atinge puternic și sfera relațiilor de cuplu. Legăturile în care problemele au fost măturate sub preș sau discuțiile importante au fost amânate vor fi forțate să înfrunte realitatea.

Totuși, astrologul menționează că această perioadă nu trebuie privită ca un scenariu negativ, ci mai degrabă ca o oportunitate de vindecare și maturizare. Pentru mulți parteneri, tranzitul poate reprezenta o a doua șansă, ocazia de a purta conversații sincere și de a reașeza legătura pe principii mult mai sănătoase. În schimb, acolo unde nu există respect reciproc, maturitate și dorința de a construi pe termen lung, perioada de retrogradare poate aduce încheierea definitivă a unor capitole din viață.

„Saturn nu vine doar cu limite și cu consecințe, ci și cu posibilitatea de a corecta. Putem primi o nouă șansă într-o relație, putem reveni asupra unei situații pe care nu am gestionat-o bine sau putem înțelege ce trebuie schimbat pentru ca legătura respectivă să poată continua pe baze mai sănătoase”, a adăugat Nicoleta Svârlefus.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News