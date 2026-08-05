Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, făcută publică. Ce venituri și bunuri deține partenera președintelui Nicușor Dan

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Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a fost făcută publică miercuri pe site-ul Administrației Prezidențiale. Decizia de a prezenta oficial documentele financiare vine în contextul în care în spațiul politic se dezbate un amendament legat de transparența veniturilor pentru soții și partenerii demnitarilor publici.

Președintele a subliniat că demersul a fost asumat de comun acord pentru a evita orice speculație privind veniturile și proprietățile familiei sale.

Motivul publicării și transparența asumată la nivel înalt

Alegerea de a urca pe site-ul oficial cele două documentet — declarația de avere și cea de interese — a fost explicată direct de șeful statului pe rețelele de socializare. Gestul dorește să ofere claritate deplină în fața opiniei publice, mai ales în contextul propunerilor legislative recente depuse în Parlament privind Agenția Națională de Integritate.

„În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese”, a anunțat președintele Nicușor Dan.

Venituri lunare din sectorul privat și acțiuni la gigantul auto

Din documentele completate oficial la începutul lunii august reiese că Mirabela Grădinaru ocupă o funcție de conducere în cadrul Groupe Renault România, notează Hotnews.ro.

În dreptul câștigurilor financiare, aceasta a trecut un salariu anual încasat de la Automobile Dacia în valoare de 158.360 de lei pentru anul 2025. Această sumă este echivalentul unui venit mediu lunar de aproximativ 13.000 de lei, adică circa 2.600 de euro. Pe lângă salariu, partenera președintelui deține și pachete de acțiuni în valoare de 4.000 de euro la Renault, achiziționate prin intermediul programului intern al companiei dedicat salariaților.

Case, terenuri moștenite și credite la bănci

În materie de proprietăți imobiliare, Mirabela Grădinaru figura cu un teren intravilan de peste 1.100 de metri pătrați cumpărat în anul 2021 în localitatea Moara Vlăsiei din județul Ilfov. De asemenea, în declarație sunt trecute cotele-părți din șapte terenuri și două case de locuit din județul Vaslui, bunuri deținute în coproprietate în urma unor moșteniri de la bunici și tată.

La capitolul bunuri mobile, în documente apar două autoturisme, un Renault Clio fabricat în 2016 și un Opel Vectra din anul 1992. La nivel financiar, declarația menționează un împrumut de 116.000 de lei acordat Asociației SOS Orașul, unde deține funcția de președintă, precum și două credite bancare contractate la ING Bank în valoare totală de aproximativ 51.700 de lei, având scadența în anul 2026. În document sunt incluse și alocațiile de stat ale celor doi copii ai cuplului, Aheea și Antim, fiecare încasând anual suma de 3.504 lei.

Foto – Facebook

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