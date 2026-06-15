Mirabela Grădinaru a ținut un discurs la Smart Parenting. Cum a apărut Prima Doamnă pe scenă

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a fost una dintre vocile centrale ale evenimentului Smart Parenting, desfășurat sâmbătă, 13 iunie, la Sala Dalles din București. Organizat de Alianța Desprecopii 2000 și Centrul Metropolitan de Educație și Cultură Ioan I. Dalles, evenimentul a adus în prim-plan tema parenting-ului în era digitală.
Mirabela Grădinaru, discurs la evenimentul Smart Parenting
Mirabela Grădinaru a vorbit la Sala Dalles despre riscurile tehnologiei asupra relațiilor părinte-copil. Evenimentul Smart Parenting, organizat pe 13 iunie, a reunit experți și părinți pentru soluții constructive.
„Riscul este să fim disponibili pentru toată lumea, mai puțin pentru cei care au cea mai mare nevoie de noi: copiii noștri. Tehnologia nu este un inamic, dar nu trebuie să înlocuiască timpul petrecut împreună și conexiunile reale dintre oameni”, a declarat Mirabela Grădinaru, subliniind importanța reconectării emoționale între părinți și copii.
Printre temele dezbătute s-au numărat provocările părinților în gestionarea influenței ecranelor și a algoritmilor asupra copiilor, riscurile adicțiilor digitale, dar și soluții creative pentru a încuraja dezvoltarea armonioasă a celor mici. Sportul, arta, voluntariatul și implicarea în comunitate au fost doar câteva dintre alternativele propuse.
La întâlnire au luat parte nume cunoscute din diverse domenii: Ani Crețu, director al Centrului Metropolitan de Educație și Cultură Ioan I. Dalles, actrița Medeea Marinescu, producătoarea de film și fondatoarea Asociației Culturale F Spot Society, Irina Enea, și Diana Bișinicu, antreprenor și inițiatoarea proiectului „Mami, crește-mă frumos!”.
Evenimentul nu s-a limitat la a critica impactul tehnologiei, ci a îndemnat la o înțelegere profundă și la o utilizare responsabilă a acesteia.
„Smart Parenting este un apel la responsabilitate, dar și la încredere: copiii pot crește echilibrați într-o lume digitală, dacă adulții din jurul lor știu să le ofere prezență, limite, modele și sens”, a declarat Florin Popescu, organizatorul evenimentului și președintele Alianței Desprecopii.