Stere Halep nu e de acord cu relația Simonei cu Dorin Mateiu. De ce se opune tatăl sportivei

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Relația dintre Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu, mai mare cu 25 de ani, provoacă tensiuni în familia sportivei. Tatăl sportivei, Stere Halep, nu ar fi de acord cu această relație, iar unul dintre motive este diferența de vârstă dintre fiica sa și cel supranumit „Regele mezelurilor”.

Stere Halep nu este de acord cu relației Simonei Halep cu Dorin Mateiu

Simona Halep, una dintre cele mai apreciate sportive din România, se află din nou în atenția publicului, însă nu pentru performanțele ei sportive, ci pentru viața personală. Relația ei cu milionarul Dorin Mateiu, mai mare cu 25 de ani decât ea, continuă să ridice semne de întrebare, mai ales în rândul familiei fostei jucătoare de tenis.

Potrivit unor surse apropiate familiei Halep, citate de ProSport, tatăl fostei campioane, Stere Halep, nu privește cu ochi buni relația fiicei sale cu Dorin Mateiu. În vârstă de 58 de ani, Mateiu este doar cu șase ani mai tânăr decât Stere Halep, ceea ce ar reprezenta unul dintre motivele de nemulțumire.

Poreclit „Regele mezelurilor din Transilvania” datorită imperiului său în industria alimentară, Mateiu nu a reușit să câștige aprobarea familiei Halep.

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Tradițiile conservatoare ale familiei Halep

Un alt factor care complică situația este apartenența familiei Halep la o ramură a aromânilor numită cipani, cunoscută pentru respectarea strictă a tradițiilor. În comunitatea lor, femeile sunt încurajate să își găsească parteneri și să se căsătorească până la vârsta de 30 de ani.

În plus, faptul că Dorin Mateiu nu este machedon ar constitui un alt motiv pentru care Stere Halep nu vede cu ochi buni această relație.

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Dorin Mateiu a negat în urmă cu 2 ani relația cu Simona Halep

Relația dintre Simona Halep și Dorin Mateiu a fost subiect de speculații în presa românească începând din 2024. Deși cei doi au fost surprinși împreună de mai multe ori, omul de afaceri a negat în mod repetat existența unei povești de dragoste între el și fosta sportivă.

„Suntem cunoștințe, asta pot să spun. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește, exclus așa ceva!”, declara Mateiu în 2024.

Pe de altă parte, Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, a ales să nu comenteze pe marginea acestui subiect. Contactat de presă, acesta a declarat: „Sunt plecat din țară, sunt pe barcă. Să fie sănătoasă, Doamne ajută! Le doresc numai bine! Am pus punct”.

Deși Simona Halep nu a făcut declarații publice despre relația cu Dorin Mateiu, acest subiect continuă să atragă atenția opiniei publice.

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Sursă foto: Instagram

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