Ce este solo-maxxing, noul fenomen al Generației Z

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Fenomenul „Solo-maxxing” câștigă teren în rândul generației Z: tot mai mulți tineri aleg să rămână singuri din motive financiare, evitând cheltuielile mari ale întâlnirilor romantice. Sondaje globale confirmă preferința pentru autonomie și liniștea vieții solitare.

Ce este solo-maxxing

Fenomenul „solo-maxxing” câștigă teren printre tinerii din generația Z, redefinind relațiile moderne. Alegerea de a rămâne singuri nu mai este doar o preferință personală, ci o strategie financiară.

Într-un context economic global tot mai provocator, mulți consideră că viața de cuplu este un lux pe care nu și-l pot permite.

În Statele Unite, raportul Real Financial Progress 2026, publicat de Banca din Montreal, evidențiază faptul că o întâlnire romantică poate costa peste 200 de dolari. Aproape jumătate (47%) dintre tinerii din generația Z consideră că o relație nu justifică aceste cheltuieli. În România, fenomenul este resimțit diferit, dar ideea rămâne aceeași: relațiile romantice pot fi costisitoare.

Alexandru Mihai, student la Istorie, explică: „Prefer să rămân singur, deoarece am intenția de a mă focusa doar pe cariera mea şi pentru a-mi crea un viitor mai bun. Cred că 300 de lei este minimul pentru o cină în oraş”.

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Tinerii își doresc libertate și liniște

Conceptul „solo-maxxing” nu se rezumă doar la economii financiare, notează Știrile ProTV.

Profesorul Liviu Cocei de la Universitatea Dunărea de Jos, Galați, subliniază: „Se leagă de un efect, aş zice eu, paradoxal al bunăstării. Cu cât o societate este mai prosperă, cetăţenii, indivizii tind să devină mai centrați pe sine”.

La rândul său, Dimitrie Stoica, asistent la Facultatea de Administrarea Afacerilor din Galați, afirmă: „Prioritizează gestionarea resurselor. Și putem vorbi de timp, bani, energie, disponibilitate emoțională”.

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Dincolo de impactul economic, alegerile de a sta singuri sunt influențate și de dorința de libertate sau de evitarea stresului.

Adriana Pâslar, studentă în anul I, spune: „Este mult mai bine să fii singur. Pentru că nu e stres”. „

Pentru unii alegerea vine dintr-o nevoie de autonomie, de libertate și poate pentru a se concentra pe creștere profesională. Dar pentru alții poate fi un mecanism de protecție”, adaugă Georgiana Damian, psiholog.

„Psychology Today” confirmă aceste tendințe, citând un sondaj global realizat pe un eșantion de peste 14.000 de persoane cu vârste între 18 și 34 de ani din SUA, Europa, America Latină și Australia. Rezultatele arată că jumătate dintre respondenți consideră viața de adult singur mai liniștită, iar 46% afirmă că aplicațiile de dating au transformat relațiile în interacțiuni de unică folosință, care adesea duc la epuizare emoțională.

Sursă foto: Shutterstock

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