Pamela Anderson și Tom Cruise, cel mai nou cuplu de la Hollywood?  Ce spun apropiații celor doi despre o presupusă idilă

Pamela Anderson ar face loc iubirii în viața ei, potrivit unor informații apărute pe fondul speculațiilor tot mai intense care o leagă pe actriță de actorul Tom Cruise, după revenirea sa apreciată la Hollywood cu filmul The Last Showgirl. Iată ce spun apropiații despre o eventuală idilă.

Pamela Anderson și Tom Cruise au o relație? Ce spun apropiații

Pamela Anderson, în vârstă de 58 de ani, și-a reconstruit cariera cinematografică în ultimii doi ani printr-o serie de proiecte apreciate de critici, inclusiv filmul regizat de Gia Coppola, The Last Showgirl, care a readus-o pe vedetă în atenția publicului.

Zvonurile despre cei doi au apărut după ce mai multe relatări au susținut că starul din Mission: Impossible, Tom Cruise, în vârstă de 63 de ani, ar fi fost impresionat de prestația ei din film.

Speculațiile vin după o perioadă de interes reînnoit pentru cariera Pamelei Anderson, în urma succesului documentarului Pamela, A Love Story de pe Netflix și al relansării pe Broadway a musicalului Chicago, ambele contribuind la reevaluarea imaginii sale publice și a carierei de actriță.

O sursă a declarat că Pamela Anderson își face din nou loc pentru dragoste în viața ei, spunând pentru Daily Mail că acest lucru vine după „câțiva ani ocupați în care și-a demonstrat valoarea”.

O altă sursă a declarat pentru National Enquirer că Tom Cruise a remarcat-o pe Anderson după ce i-a văzut prestația din The Last Showgirl. Aceasta a spus: „Filmul i-a făcut pe oameni să o vadă pe Pam într-o lumină complet diferită, inclusiv pe Tom. Au ținut legătura de atunci.”

Sursa a adăugat: „Există cu siguranță o scânteie.” De asemenea, persoana a mai spus că apropiații celor doi au observat legătura dintre ei.

„Oamenii au observat asta și i-au menționat lui Tom.”

Pamela Anderson, relație scurtă cu Liam Neeson

Pamela Anderson a fost asociată cel mai recent cu Liam Neeson, colegul ei din rebootul filmului The Naked Gun. Zvonurile despre o posibilă relație între cei doi s-au intensificat în timpul turneului de promovare al filmului vara trecută, după ce au părut apropiați în interviuri și la aparițiile pe covorul roșu.

La acel moment, o sursă a declarat pentru Page Six că Anderson și Neeson „încercau să vadă ce se întâmplă între ei”.

În decembrie, Anderson a abordat direct speculațiile și a confirmat că cei doi au avut pentru scurt timp o relație după încheierea filmărilor pentru comedie.

„Am avut o relație romantică pentru o perioadă scurtă, dar doar după ce am terminat filmările”, a spus actrița.

Pamela Anderson a mai declarat: „Sunt sigură că vom rămâne mereu în viețile unul altuia.”

Între timp, Tom Cruise rămâne unul dintre cei mai urmăriți actori de la Hollywood, pe fondul succesului continuu al francizei Mission: Impossible și al anticipării legate de viitoarele sale proiecte după Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Relatările recente despre viața sa amoroasă l-au asociat pe Cruise cu actrița Ana de Armas, în vârstă de 38 de ani, existând informații că cei doi ar fi avut o relație timp de câteva luni înainte de a se despărți, aparent, în octombrie.

Potrivit relatărilor, tânăra actriță s-ar fi simțit „incomod” cu „viteza cu care evolua relația lor”.

În ultimii ani, Pamela Anderson a vorbit deschis despre recâștigarea controlului asupra propriei imagini după decenii de atenție tabloidă în timpul căsniciei sale cu Tommy Lee, în vârstă de 63 de ani, și după scandalul provocat de publicarea casetei private intime a cuplului în anii 1990.

Documentarul său „Pamela, A Love Story” a vizat acea perioadă și a abordat totodată succesul serialului Baywatch, care a transformat-o într-una dintre cele mai recognoscibile vedete de televiziune din lume în anii ’90.

