Emil Rengle, dezvăluiri fără perdea despre logodnicul său, Alejandro: „Eu am fost cel care i-a cerut mâna!” Cum gestionează situațiile tensionate din cuplu

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Emil Rengle și Alejandro Fernandez formează unul dintre cele mai asumate, carismatice și admirate cupluri din spațiul public românesc. Dincolo de efervescența și succesul pe care le afișează pe scenă și în lumina reflectoarelor, cei doi artiști ascund o poveste de dragoste guvernată de o maturitate emoțională rar întâlnită.

Într-un interviu recent, cei doi au decis să dărâme miturile legate de începutul relației lor și au vorbit despre modul în care își gestionează conflictele, dar și despre secretele din spatele cererii în căsătorie.

Adevărul despre prima întâlnire și secretul cererii în căsătorie

Deși fanii au fost tentați să creadă că scânteia dintre cei doi s-a aprins în culisele unui eveniment artistic grandios, realitatea este mult mai simplă și mai ancorată în cotidian. Emil Rengle a ținut să clarifice din start acest aspect, explicând că procesul de cunoaștere a fost unul de durată și nu o dragoste clasică, la prima vedere.

Cei doi s-au întâlnit prin intermediul unei aplicații de dating, iar manierele impecabile ale lui Alejandro au fost cele care au făcut diferența în timp.

„Alejandro este genul acela de bărbat pe care nu îl mai întâlnești atât de des, foarte politicos, foarte mult un englez în toată regula. De la gesturi simple, cum ar fi să deschidă ușa mașinii, până la faptul că reține detalii mici despre tine și le aduce înapoi în conversații… m-a cucerit treptat, dar profund”, a mărturisit coregraful pentru viva.ro. Siguranța unui viitor comun l-a determinat pe Emil să facă pasul cel mare.

„Ce m-a atras cel mai mult a fost aura lui de om bun. Și, la un moment dat, mi-a devenit foarte clar că, alături de el, pot să construiesc orice. Că putem cuceri lumea împreună. Iar în momentul în care am simțit asta, eu am fost cel care i-a cerut mâna. Pentru că știam că vreau să fac echipă cu el până la final”, a adăugat el.

Surpriza din spatele celebrității și adaptarea culturală

Pentru Alejandro Fernandez, proaspăt sosit în România la acea vreme, începutul relației a fost marcat de o totală neștiință în ceea ce privește statutul public al partenerului său. Artistul cu rădăcini spaniole și sensibilitate britanică era mult mai concentrat pe integrarea într-o țară nouă decât pe peisajul monden autohton.

„A fost o experiență interesantă, sincer, la început nu știam cine e Emil. Eram în România doar de vreo patru luni când ne-am întâlnit, încă mai ocupat să mă obișnuiesc cu smântâna ca element de bază în bucătărie, nu și cu cultura celebrităților. Emil n-a fost deloc explicit în privința a ceea ce făcea și am crezut că joacă cartea misteriosului, deși a menționat că dansează, e coregraf și a călătorit mult”, a povestit Alejandro. Adevărul a ieșit la iveală abia când cei doi au mers împreună în public.

„Dezvăluirea adevărată a venit la un festival la care m-a invitat, când lumea tot îi cerea poze. Stăteam acolo și mă gândeam: Cine e omul ăsta?”, și-a amintit el cu umor.

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Vindecarea traumelor din trecut și gestionarea crizelor de cuplu

Dincolo de zâmbetele pe care le afișează constant, Emil și Alejandro recunosc că nu sunt feriți de momentele de tensiune. Diferența majoră dintre relația lor și tiparele toxice constă în modul în care aleg să privească fiecare neînțelegere: nu ca pe un război, ci ca pe un instrument de evoluție personală.

Alejandro a recunoscut că trecutul său amoros nu a fost unul ideal și că a găsit în partenerul său sprijinul necesar pentru a depăși anumite blocaje. „Nu am avut o relație sănătoasă înainte de Emil. Admir la el capacitatea de a spune lucrurilor pe nume și de a iniția conversații dificile. Eu uneori mă tem de asta, dar el aduce acel echilibru”, a declarat artistul.

De cealaltă parte, pentru Rengle, conexiunea a însemnat o eliberare totală și o șansă de a-și vindeca rănile din copilărie. „Eu, în schimb, nu am mai avut pe cineva în fața căruia să fiu complet eu, fără filtre, fără adaptări, fără frică. Alejandro a vindecat multe părți din mine, inclusiv acel copil care a trebuit să fie puternic prea devreme”, a explicat coregraful.

Secretul longevității lor stă în refuzul de a fugi de probleme și în analiza profundă a propriilor reacții. „Tratăm relația ca pe un spațiu de creștere, nu doar de confort. Nu fugim de conversațiile dificile. Nu încercăm să câștigăm certuri, ci să înțelegem ce e dedesubt. Un lucru foarte important pe care l-am învățat este să nu reacționăm doar din trigger, ci să ne întrebăm: de unde vine asta? și ce are nevoie celălalt, de fapt? Nu e ușor. Dar dacă îți dorești o relație autentică și de durată, cred că trebuie să fii dispus să te vezi pe tine cu adevărat, nu doar pe celălalt”, a conchis Emil Rengle.

Foto – Facebook / Instagram

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