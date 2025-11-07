Ce este colita ulcerativă, boala autoimună pe care Emil Rengle o are: „Înainte de această afecțiune, felul în care trăiam era stresant și neorganizat”

Emil Rengle a vorbit despre colita ulcerativă, boala autoimună pe care o are de mai mulți ani, în cadrul emisiunii MediCOOL, de la Antena 1.

Ce este colita ulcerativă, boala autoimună pe care Emil Rengle o are

Emil Rengle spune că primele simptome de colită ulcerativă i-au apărut în anul 2017, când se afla în Statele Unite ale Americii. Ulterior, fostul concurent de la Asia Express 2025 s-a dus la medic, unde a primit diagnosticul.

„Eu sunt diagnosticat cu o boală autoimună numită colită ulcerativă. Primele simptome au apărut în 2017. Nu știam ce se petrece cu mine. Eram plecat din țară, mă aflam în Statele Unite ale Americii. Am început să mă duc la doctor ca să pun întrebări”, a povestit dansatorul, în emisiunea MediCOOL.

Colita ulcerativă este o boală inflamatorie cronică ce afectează intestinul gros. Ea determină inflamația mucoasei colonului, ducând la apariția unor mici ulcerații care pot produce puroi. Aceste leziuni provoacă dureri abdominale și senzația frecventă de a evacua colonul. Boala apare ca urmare a unei reacții exagerate a sistemului imunitar.

Emil Rengle și-a schimbat complet stilul de viață după diagnostic

Câștigătorul „Românii au talent”, sezonul 8, a spus și care crede el că sunt cauzele apariției acestei boli autoimune în ceea ce îl privește.

„Înainte de această afecțiune, felul în care trăiam era stresant și neorganizat. Am fost obligat să fiu mult mai conștient de ce mănânc, felul în care îmi organizez viața, somnul, dar și gândurile. (…) Pe mine m-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia. Fără terapie nu aș fi fost aici, nu aș fi reușit să trec peste acest blocaj mental”, a mai spus Rengle, pentru sursa citată.

Emil a ajuns în atenția publică în anul 2018, prin participarea la sezonul 8 „Românii au talent”, pe care l-a și câștigat. În ultimii ani, Emil a apărut în mai multe emisiuni de televiziune. Printre acestea amintim „Uite cine dansează!” (2017, Kanal D), Survivor România (2022, Pro TV) și Asia Express (2025, Antena 1). Totodată, Emil a fost coregraful emisiunii „Vocea României”, dar și al mai multor artiști din România, printre care s-au numărat Inna, Loredana Groza și Alex Velea.

