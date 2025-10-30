Câți bani au primit Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru participarea la „Asia Express”. Au rezistat opt etape în competiție

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au fost eliminați din competiția „Asia Express”, în ediția de miercuri, 29 octombrie 2025. Cei doi au rezistat în concurs opt săptămâni, însă au plecat acasă înainte de a ajunge în Coreea de Sud.

Câți bani au primit Emil Rengle și Alejandro Fernandez la „Asia Express”

Emil Rengle și Alejandro Fernadez au fost eliminați de la „Asia Express” 2025, după opt etape. Cei doi au fost nevoiți să părăsească emisiunea la finalul unei curse spectaculoase, încărcată cu emoție.

Cei doi au părăsit show-ul mai puternici și cu o experiență de neuitat, dar și cu o sumă mare de bani. Potrivit Cancan, cei doi ar fi primit 3.000 de euro pe echipă, astfel că suma totală s-ar ridica la 24.000 de euro. Însă, Emil și Alejandro au câștigat și cinci amulete a câte 1.000 de euro. Totuși, ultima amuletă au decis să o împartă cu Olga Barcari și Karmen Simionescu, astfel că au rămas cu 500 de euro din ea.

Mai exact, la finalul show-ului, artiștii au revenit acasă cu 28.500 euro, bani ce se împarte la doi. Astfel, Emil Rengle s-a întors mai bogat cu 14.250 euro, la fel ca logodnicul său, Alejandro Fernandez.

Emil Rengle, dezvăluire emoționantă în emisiune

Emil Rengle a făcut o dezvăluire emoționantă în ultimul episod al emisiunii „Asia Express”. Tânărul dansator, în vârstă de 35 de ani, a povestit cum a fost la un pas de moarte în urmă cu câțiva ani, când a fost diagnosticat cu o boală autoimună pentru care nu există tratament.

„A fost un moment în 2018 când și eu m-am aflat aproape de moarte și în care doctorii mi-au spus că am o boală autoimună, pentru care nu există medicament. Se numește colită ulcerativă, îți sângerează intestinele. Mi-am amintit de acele momente în care mi-a fost și mie frică, că nu mai am mult. Țin minte perfect ziua în care am fost acasă, la Oradea, în care mi-am luat la revedere de la ai mei”, a povestit Rengle cu lacrimi în ochi.

„Din acel moment, până în prezent, nu mai pot să trăiesc viața la fel. Sunt aici, fiecare zi este un cadou pentru mine că sunt aici. Nu pot să trăiesc fără să însemne ceva pentru mine o zi că sunt aici pe pământ”, a mai spus artistul.

