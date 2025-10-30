Elena Băsescu, surprinsă în timp ce cumpăra haine dintr-un hipermarket. Cum a fost fotografiată

Elena Băsescu, fata cea mică a fostului președinte Traian Băsescu, a fost surprinsă recent într-un cadru neașteptat: cumpărând haine dintr-un hipermarket din Capitală. Departe de imaginea sofisticată cu care a fost asociată în trecut, fosta europarlamentară a ales să-și reînnoiască garderoba într-un spațiu accesibil, evitând mall-urile și magazinele de lux.

Cum a fost surprinsă la cumpărături Elena Băsescu

Îmbrăcată lejer, sport, fără machiaj și cu părul prins într-un coc simplu, Elena Băsescu a fost fotografiată de paparazzi Cancan în timp ce analiza cu atenție articolele vestimentare de pe rafturile unui hipermarket. Purtând o vestă cu steagul României imprimat pe spate, aceasta părea hotărâtă în alegerile făcute, semn că știa exact ce își dorește.

Potrivit imaginilor surprinse, Elena a ales o geacă potrivită pentru sezonul rece și o vestă sport, articole care sugerează o destinație practică, posibil legată de activitatea sa preferată — echitația. Stilul vestimentar ales pare să reflecte mai degrabă funcționalitatea decât dorința de a impresiona.

Ce face Elena Băsescu de când s-a retras din atenția publicului

În ultimii ani, Elena Băsescu s-a retras treptat din lumina reflectoarelor, alegând o viață mai discretă, concentrată pe familie și pe pasiunile personale. După o perioadă activă în politică, inclusiv ca europarlamentar, Elena a ales să se dedice în principal creșterii celor trei copii ai săi: Sofia Anais (12 ani), Traian Jr. (10 ani) și Anastasia (7 ani). Prezența sa publică a devenit tot mai rară, iar aparițiile în presă sunt ocazionale și, de cele mai multe ori, surprinse în contexte cotidiene.

Una dintre pasiunile constante ale Elenei Băsescu este echitația, sport pe care l-a practicat și promovat activ în ultimii ani. Această pasiune a dus-o până în structura de conducere a Federației Ecvestre Române, unde a ocupat funcția de membru în Consiliul de Administrație, responsabilă cu marketingul și promovarea.

Totuși, în primăvara anului 2025, Elena Băsescu a fost suspendată din această funcție în urma unui conflict cu conducerea federației. Decizia a fost luată în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare, iar suspendarea a fost votată în unanimitate. Potrivit Fanatik.ro, punctul principal pe ordinea de zi a fost „ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Federației Ecvestre Române Nr. 43 din data de 02.04.2025 privind suspendarea din funcția de membru al Consiliului de Administrație – reprezentant pentru Marketing și Promovare a doamnei Elena Băsescu”.

Deși nu a comentat public în detaliu motivele conflictului, surse din presă au relatat că tensiunile dintre Elena Băsescu și conducerea federației s-au acumulat în timp, culminând cu această decizie radicală. Cu toate acestea, implicarea sa în lumea echitației pare să rămână o constantă, fiind adesea prezentă la evenimente ecvestre și susținând activ acest sport.

