Ce frumoasă este Sofia Anais! Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și este o domnișoară în toată regula! Cum a fost sărbătorită de familie

Sofia Anais, fata cea mare a Elenei Băsescu, a împlinit 12 ani și a fost sărbătorită cu mare fast de întreaga familie. Într-o atmosferă caldă și plină de emoție, familia extinsă a fostului președinte al României, Traian Băsescu, s-a reunit pentru a sărbători aniversarea Sofiei Anais, iar imaginile de la frumoasa petrecere au fost postate într-o sesiune de Insta Stories chiar de tatăl ei, Bogdan Ionescu.

O aniversare care aduce împreună trecutul și prezentul

Săptămâna trecută, pe 1 septembrie, Sofia a împlinit 12 ani, iar evenimentul a fost marcat printr-o petrecere superbă în care granițele dintre familii și generații s-au estompat în favoarea unei bucurii comune.

Elena Băsescu, în vârstă de 44 de ani, și fostul ei soț, Bogdan Ionescu, cunoscut și sub pseudonimul Syda, în vârstă de 45 de ani, au demonstrat încă o dată că, deși au divorțat în 2016, rămân uniți prin dragostea pentru cei doi copii pe care îi au împreună: Sofia Anais și fratele ei mai mic, Traian Jr. De altfel, atât Elena, cât și Bogdan au copii din alte relații, dar au cultivat cu grijă o relație apropiată între frați și surori, oferindu-le un mediu familial echilibrat și afectuos.

Bogdan Ionescu a publicat pe InstaStory imagini de la petrecerea Sofiei, surprinzând momente tandre și sincere între membrii familiei. În fotografii apar ambele echipe de bunici, inclusiv Maria Băsescu, în vârstă de 74 de ani, fosta Primă Doamnă a României, care a fost surprinsă într-un gest plin de duioșie față de Annelise, fiica lui Bogdan din relația cu Sheila Giafer. Maria o ține aproape, o mângâie pe obraz, iar zâmbetul micuței reflectă o bucurie autentică.

Ținuta roz a Mariei Băsescu a atras atenția tuturor celor prezenți, completând imaginea unei bunici elegante și implicate.

De cealaltă parte, Sidonia Ionescu, mama lui Bogdan și fosta soacră a Elenei, a fost și ea prezentă. Cu o eleganță naturală și o prezență caldă, Sidonia a fost alături de cei trei nepoți ai săi: cei doi din partea Elenei și nepoțica din relația lui Bogdan cu Sheila Giafer.

Elena și Syda au rămas în relații bune de dragul copiilor

Elena Băsescu și Bogdan Ionescu au fost căsătoriți între 2012 și 2016. Din această relație au rezultat doi copii: Sofia Anais și Traian Jr. Deși căsnicia lor s-a încheiat printr-un divorț amiabil, relația dintre cei doi a rămas una armonioasă, centrată pe binele copiilor.

Bogdan Ionescu a declarat în mai multe interviuri că relația cu Elena este „extraordinară” și că amândoi au aceleași priorități: copiii. Cei doi colaborează eficient în organizarea programului celor mici, inclusiv în vacanțe, activități extracurriculare și sărbători.

După divorț, Bogdan Ionescu și-a refăcut viața alături de Sheila Giafer, cu care are o fiică, Annelise, și ulterior s-a căsătorit cu Raluca Paraschiv. Elena Băsescu, la rândul ei, are un al treilea copil dintr-o altă relație.

