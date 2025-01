Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Imagini rare cu nepoții lui Traian Băsescu

Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu. Fata cea mică a fostului președinte al României, Traian Băsescu, este destul de discretă cu expunerea publică a celor trei copii, dar mai postează ocazional fotografii cu ei pe rețelele de socializare.

Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu

Elena Băsescu (44 de ani) are două fete și un băiat din fostul mariaj cu Bogdan Ionescu, zis Syda. Elena și Bogdan s-au căsătorit în 2012, după trei ani de relație. Un an mai târziu, pe 1 septembrie 2013, a venit pe lume primul copil al fiicei lui Traian Băsescu, Sofia Anais Ionescu-Băsescu. Băiatul, care poartă numele bunicului său, Traian, s-a născut pe 31 ianuarie 2015. Un an mai târziu, Elena Băsescu și Bogdan Ionescu au divorțat.

În 2018, Elenei Băsescu a dat naștere unei fete, Anastasia, din timpul relației cu fostul ei iubit, Cătălin Tomata.

Sofia (11 ani), Traian (9 ani) și Anastasia (7 ani) studiază în prezent la o școală privată și au moștenit pasiunea pentru cai și echitație a mamei lor, fiind adesea prezenți la clubul de călărie pe care aceasta îl frecventează când timpul îi permite. Deși evită să posteze imagini cu chipurile celor trei copiii în spațiul public, fata cea mică a lui Traian Băsescu mai „scapă” imagini cu aceștia pe Instagram, spre bucuria celor care îi urmăresc activitatea în mediul online.

Într-una dintre fotografiile recente din online cu copiii ei, Sofia, Anastasia și Traian apar plimbându-se pe o alee, în ținute lejere de vară. Și din imagine se poate vedea cât de mult au crescut cei trei. De asemenea, pe pagina de socializare a Elenei Băsescu există și câteva imagini cu copiii ei la clubul de echitație unde ea își petrece uneori timpul.

Vezi în GALERIA FOTO din articol ce mari s-au făcut nepoții lui Traian Băsescu.

Cum este viața cu trei copii pentru Elena Băsescu

În urmă cu ceva timp, Elena Băsescu spunea că pasiunea pentru echitație a moștenit-o de la mama ei, Maria Băsescu.

„Familia mea iubește caii. Mama este o mare iubitoare de echitație. Duce copiii în fiecare weekend la echitație” – spunea ea în 2020. Tot atunci, fostul europarlamentar dezvăluia cum este viața cu trei copii. Elena Băsescu își crește singură băiatul și fetele, dar primește, așa cum este normal, ajutor și din partea părinților ei.



„Nu mi se pare așa greu (n.r. – să crească trei copii). Până la urmă, noi femeile suntem făcute să naștem, să aducem viață pe pământ, să-i îngrijim.

(n.r. Traian Băsescu) Este un bunic foarte implicat, extraordinar de implicat. Acum este perioada în care îi arată fetiței mele, Sofia, cum să folosească mailul. Ea și-a făcut adresă de mail. (…) În weekend, copiii rămân la mama și la tata. (…) Am fost destul de stricți cu ei. Toată familia. Cred că nu au făcut ce fac copiii de obicei, haosul acela. Când le-am spus gata și că este prea multă gălăgie, au înțeles. Și pe tata îl ascultă doar dintr-o privire” – povestea Elena Băsescu acum cinci ani.

