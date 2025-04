De ce Paștele are o conotație tristă pentru Dana Rogoz. Două evenimente triste au marcat viața actriței în perioada sărbătorilor pascale

Dana Rogoz (39 ani) are nu doar amintiri frumoase, ci și unele dureroase din perioada Paștelui. Actrița a avut parte, de-a lungul timpului, de evenimente care i-au marcat viața, toate petrecându-se în perioada sărbătorilor pascale.

Cum s-a schimbat viața Danei Rogoz în perioada Paștelui

Acum are o familie frumoasă, cu un soț iubitor și înțelegător și doi copii minunați care îi aduc bucurie în fiecare clipă, însă Dana Rogoz a trecut și prin clipe dificile. Viața actriței s-a schimbat de două ori radical în perioada Paștelui.

Prima „lovitură” primită de Dana Rogoz a fost pe vremea când avea doar 8 ani. Întreaga familie era acasă de Paște când, imediat după masă, părinții i-au anunțat pe actriță și pe frații ei că au decis să divorțeze. Deși acum spune că a fost cea mai bună decizie, pe atunci, copil fiind, viața ei a fost dată peste cap.

„În imaginația unui copil de 8 ani anunțurile de acest gen pot căpăta forme distorsionate. Pe când, în realitate, lucrurile au evoluat mult mai bine în noua formulă. A fost mult mai multă liniște și armonie în viața mea și a fraților mei, așadar cred foarte tare că părinții mei au luat la momentul respectiv cea mai bună decizie”, a declarat Dana Rogoz pentru Viva.ro.

Tatăl actriței a murit în perioada sărbătorilor pascale

Un alt eveniment marcant pentru Dana Rooz a fost moartea tatălui ei. Acesta s-a stins în urmă cu 11 ani, tot în perioada Paștelui.

„Au rămas întrebări nerostite, răspunsuri pe veci neștiute. Am deseori dialoguri imaginare cu tatăl meu, chiar și dacă acum, în mai, se împlinesc 11 ani de când a murit. Îi povestesc ce se mai întâmplă în viețile noastre, uneori îi mulțumesc pentru anumite lucruri, alteori îl cert… Ciudat e că simt că relația noastră evoluează chiar și așa… în absență”, a mai spus actrița.

La un an după ce a decedat tatăl ei, Dana Rogoz a decis să meargă la terapie.

„Am început să merg la terapie la vreun an de când a murit tata, respectiv un an de când eram și mamă. Am ales să merg pentru că aveam nevoie să mă cunosc mai bine și, pe cât posibil, să evit să las pe umerii copiilor mei lucruri rămase la mine nerezolvate. Am avut pauze de ani de zile în care nu am mai simțit nevoia, dar de vreun an am reluat. Și simt că mă ajută, că mă ține în echilibru”, a explicat ea pentru publicația menționată anterior.

Sursă foto: Instagram, Facebook

