Carmen Șerban, confesiuni despre lupta cu cancerul. Cum se simte acum artista: „Mi-am făcut niște analize”

Carmen Șerban (54 ani) a fost diagnosticată, în urmă cu peste 10 ani cu cancer, însă a reușit să învingă boala. Artista merge din când în când la medic pentru a se asigura că rămâne sănătoasă. De curând, aceasta și-a făcut noi analize, iar rezultatele au fost un adevărat motiv de bucurie.

Carmen Șerban, confesiuni despre lupta cu cancerul

Au trecut aproape 15 ani de când Carmen Șerban era diagnosticată cu cancer. Însă, din fericire, aceasta a reușit să se vindece în doar un an și jumătate, susținând că a fost ajutată foarte mult de credință să treacă peste această boală.

„Una din minunile care mi-au schimbat deja viața este, în primul rând, faptul că m-am vindecat de un cancer prin credință. Știți foarte bine povestea mea, fanii mei o cunosc. Într-adevăr, am avut un cancer (…). Se mărea de la o zi la alta, de la o lună la alta, era galopant cancerul și l-am vindecat într-un an și jumătate doar prin credință”, spunea cântăreața în anul 2023.

Acum, invitată în emisiunea „Xtra Night Show”, Carmen Șerban a mărturisit că merge regulat la medic, iar cele mai noi rezultate ale analizelor au fost foarte bune. Mai mult, medicul i-a spus că nu există niciun semn că prin organismul ei a trecut vreo tumoare.

„Sunt bine. Mi-am făcut niște analize săptămâna aceasta, pentru că eram curioasă dacă sunt bine, în zona aceea unde am avut tumoarea. Am fost la o clinică prestigioasă și sunt foarte bine. A zis doctorul: ”Nici nu se vede că a trecut pe acolo”. Analiza aceasta, mamografia, nu am mai făcut-o de câțiva ani”, a declarat artista în emisiunea prezentată de Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu.

Citește și: Cum arată Carmen Şerban, după operaţiile estetice. Pare mai tânără cu 20 de ani: „Mai am un pic de lucru”

Citește și: Cu ce se ocupa Carmen Șerban înainte de a deveni cântăreață?

De ce crede artista că a apărut tumoarea în organismul ei

Carmen Șerban spune că știe exact care au fost cauzele apariției cancerului.

„În primul rând a fost lipsa de iubire și lipsa respectului de sine. Aveam o crasă lipsă de respect de sine, iubirea de sine. (…) Când nu ești tu pe primul loc, ai un ego ridicat și ai un discernământ foarte scăzut”, a explicat artista.

Citește și: Radu Mazăre Jr., dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: „Am aflat că am chist hidatic”

Citește și: Geanina Ilieș a lovit cu mașina un bărbat care mergea pe scuter. Victima, luată cu targa de la locul accidentului

Aceasta este o persoană credincioasă și cu ajutorul lui Dumnezeu spune că a reușit să se vindece. În urmă cu doi ani, Carmen Șerban mărturisea că medicii nu voiau să îi administreze niciun tratament și, în schimb, o trimiteau la Biserică, lucru care i se părea ireal. Acum, și ea este de părere că aceea a fost cea mai bună decizie.

„Fără medici, desigur sub monitorizarea medicilor, care nu voiau să îmi administreze tratament medical, ci pur și simplu mă trimiteau să merg la biserică. Eu credeam atunci că au luat-o razna preoții și în gândul meu îi înjuram. Acum m-am vindecat, sunt vindecată, sunt bine și fericită”, preciza la momentul respectiv artista.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Carmen Șerban

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News