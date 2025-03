Cum arată Carmen Şerban, după operaţiile estetice. Pare mai tânără cu 20 de ani: „Mai am un pic de lucru”

Carmen Șerban a stârnit un val de reacții în rândul fanilor și al publicului larg, după ce a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Artista, care la vârsta de 54 de ani arată cu 20 de ani mai tânără, a recunoscut că a apelat la ajutorul unui medic estetician pentru a-și îmbunătăți aspectul. Cu toate acestea, în ciuda succesului procedurii, cântăreaţa a întâmpinat o problemă postoperatorie, despre care a discutat deschis.

Carmen Şerban, de nerecunoscut, după operaţiile estetice.

Imaginile recente postate de Carmen Șerban pe rețelele de socializare au uimit pe toată lumea. Fanii ei aproape că nu au mai recunoscut-o, iar artista a fost asumată și deschisă, recunoscând că a recurs la un lifting facial pentru a-și îmbunătăți aspectul.

Rezultatele sunt vizibile deja: chipul ei radiază, iar efectul de întinerire este evident în fiecare apariție publică. Artista a făcut pasul spre procedura estetică pentru a se simți bine în pielea ei și pentru a face față provocărilor legate de îmbătrânire, iar rezultatele vorbesc de la sine.

„La început de an, mi-am făcut un lifting facial. Nu s-a întâmplat nimic, totul e spre bine, slavă lui Dumnezeu, doar că abia ieri am făcut o lună de când m-am operat și am făcut un hematom care a apăsat un pic pe un nerv facial și de obicei nu se întâmplă, n-ai de unde să știi, acum eu nu vreau să dau vina pe nimeni, vreau doar să mă vindec și atâta tot. Am găsit o echipă de medici foarte profesioniști”, a spus artista într-o emisiune TV, potrivit libertatea.ro.

Carmen Şerban a ajuns la perfuzii din cauza intervenţiei

Chiar dacă a dorit să îmbunătățească aspectul său fizic, Carmen Şerban a întâmpinat o complicație postoperatorie care a necesitat intervenție suplimentară. La scurt timp după procedura de lifting facial, cântăreața a dezvoltat un hematom facial care a presat un nerv facial, ceea ce a făcut ca procesul de vindecare să fie mai îndelungat și mai dificil.

Pentru a preveni orice complicație, Carmen a primit îngrijiri medicale speciale, fiind supusă zilnic unor perfuzii și tratamente pentru a ajuta la procesul de recuperare.

„Eu sunt bine, arăt bine, dar durează puțin acum vindecarea, mai am un pic de lucru. S-a atins un nerv facial, dar nu s-a atins, practic hematomul ăla care s-a creat aici pe obrazul stâng a apăsat pe nervul facial. (…) M-am umflat foarte tare, a trebuit să-mi scoată pe viu toată chestia aia de acolo. Nu s-a ajuns la infecție, pentru că la 5 zile m-au chemat. Acum încă sunt umflată (…) și încă nu pot să râd. (…) Săptămâna trecută, doctoral m-a pus pe perfuzii, zi de zi am fost în perfuzii, am făcut lasere, manual și baleiaje, nu știu ce, dar așa se cheamă”, a mai declarat Carmen Șerban, la Cristi Brancu în emisiunea de la Prima TV.

Deși situația nu a fost deloc ușoară, artista a reușit să treacă peste momentele dificile și a rămas optimistă în fața provocărilor.

În ciuda faptului că operațiile estetice sunt adesea o alegere controversată în rândul vedetelor, Carmen Şerban a ales să își asume schimbările făcute și să le împărtășească cu fanii săi. Procesul de vindecare nu a fost unul ușor, dar cu răbdare și determinare, artista a dezvăluit că se recuperează treptat.

