Radu Mazăre Jr., dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: „Am aflat că am chist hidatic”

Radu Mazăre Jr. a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Fiul lui Radu Mazăre a aflat că are un chist hidatic și medicii trebuie să îi extirpe lobul stâng al ficatului. Acum se simte bine, dar viața i-a dat mai multe lovituri peste care a fost nevoit să treacă.

Radu Mazăre Jr., dezvăluiri despre problemele de sănătate

Radu Mazăre Jr duce o viață de invidiat, de curând aflându-se printre invitații lui Dragoș Sprînceană la botezul fiicei sale, organizat în reședința din Florida a lui Donald Trump, Mar-a-Lago. Însă, fiul fostului primar al Constanței nu a fost ferit de probleme. În rumă cu ceva timp, acesta a descoperit că are un chist hidatic și că medicii sunt nevoiți să îi extirpe lobul stâng al ficatului.

Mai mult, acesta spune că a trecut și prin alte momente dificile, precum arestarea tatălui său sau moartea bunicii lui.

„Cel mai greu moment prin care am trecut a fost atunci când am aflat că am chist hidatic (n.r. apare atunci când o persoană ingerează ouă de tenie Echinococcus) și trebuie să îmi extirpe lobul stâng al ficatului. În rest, am trecut prin multe momente dificile, cum a fost moartea bunicii mele, arestarea tatălui meu și altele”, a afirmat Radu Mazăre Jr pentru Fanatik.

„Atunci când vine vorba de sănătatea celor apropiați și mai ales proprie, orice pare doar o glumă. Consider oricum, că ce nu te doboară, te întărește. Din păcate, doar așa putem evolua ca indivizi și deveni mai puternici”, a mai spus el.

Tânărul, afectat de arestarea tatălui său

De asemenea, Radu Mazăre Jr a mărturisit că a fost foarte afectat de arestarea tatălui său, moment în care oamenii au început să îl atace și pe el. Acum, însă, spune că acea pediadă l-a „călit” și că aceste lucruri nu îl mai deranjează.

„Sunt călit cu hate-ul încă de la o vârstă fragedă și nu mă mai afectează. Ba chiar mă amuză, pe deoparte, și pe de alta, îmi aduce un sentiment de compătimire față de cei care emană acest hate. Îmi dau seama de nivelul limitat de înțelegere a lumii în care trăim, de ignoranța și automat, de frustrările și răutate acumulată”, a precizat fiul lui Radu Mazăre.

Ce relație are Radu Mazăre Jr cu mama și tatăl său

În ceea ce privește relația cu părinții lui, Radu Mazăre Jr spune că de la fiecare a avut câte ceva de învățat.

„Cu tatăl meu mă consult mai mult când vine vorba de aspecte generale ale vieții. Mă sfătuiesc atunci când am de luat decizii importante. Eu fiind antreprenor de mic, am învățat să mă integrez singur în acest climat, mai ales cu noile tehnologii disponibile (de exemplu social media, AI). Tatăl meu mi-a spus că pentru a reuși, trebuie să fiu organizat. Adica, să anticipez, planific și respect ce îmi propun. Să fiu consecvent în ce fac și să nu las lucrurile la voia întâmplării. Și să fiu un om de cuvânt”, a dezvăluit el.

Mama lui, fosta soție a fostului edilul și una dintre cele mai discrete soții de primar, îi este alături la fiecare pas și îl susține necondiționat. Acesta, potrivit lui Radu Mazăre Jr, are două afaceri.

„Cu mama am o relație specială și suntem foarte apropriați. Tot timpul m-a sprijinit, ajutat și iubit necondiționat. ⁠Mama face în continuare cămăși bărbătești și, în timpul verii, gestionează un bar din stațiunea Mamaia. A fost tot timpul o persoană discretă”, a precizat fiul lui Radu Mazăre.

