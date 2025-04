Adriana Bahmuțeanu, adevărul despre căsnicia cu Silviu Prigoană: „Aveam și oferte, unele mai bune decât Prigoană”

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut o căsnicie cu multe suișuri și coborâșuri, presărată de scandaluri și câteva divorțuri. În cele din urmă, regretatul afacerist și jurnalista au decis să se despartă definitiv, iar custodia celor doi băieți ai lor, Maximus și Eduard, să fie comună. Acum, Adriana a vorbit deschis despre mariajul ei, dar și despre motivele pentru care s-a măritat cu cel care i-a dăruit doi copii.

Adriana Bahmuțeanu, adevărul despre căsnicia cu Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a fost acuzată deseori că s-a măritat cu Silviu Prigoană din interes și nicidecum din iubire, iar acum jurnalista a decis să răspundă sincer întrebării pe care a tot auzit-o de-a lungul timpului.

Vedeta a precizat că a luat în calcul și situația financiară a omului de afaceri, însă nu s-ar fi putut căsătorit cu acesta dacă nu îl iubea. Mai mult, aceasta a susținut că multe femei caută în realitate parteneri care să le ofere stabilitate financiară.

Pe de altă parte, Adriana Bahmuțeanu a explicat că banii nu pot înlocui iubirea și înțelegerea necesare într-un cuplu.

„Mă întreabă lumea de ce ne-am căsătorit. Da, mă, ne-am căsătorit. Că, vai, că pe interes. Așa și? Era mai bine să fi luat vreun sărac, vreunul care dormea. Aveam și oferte, e adevărat. Și au fost unele mai bune decât Prigoană, din toate punctele de vedere. Dar orice femeie, și acum hai să nu mai vorbim ipocrit așa că vai că eu sunt mimoza care n-are niciun interes. Ba nu. Orice femeie are interesul să-și ia un bărbat puternic, care să aibă bani, să o susțină, să fie suficient de deștept încât să țină casa și să aibă grijă de ea. De ce? Pentru că o femeie rămâne gravidă. Poate să stea la pat, cum am stat eu. Poate să nu mai muncească, să nu mai poată munci. Trebuie după aia să stea cu copiii, să aibă grijă de copii. Păi ce faci cu un amărât lângă tine care doarme sub un pod și nu are de niciunele?”, a spus Adriana Bahmuțeanu în emisiunea lui Dan Diaconescu.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, mărturisiri dureroase înainte de Paște. „Să stau cu copiii mei, asta mi-aș dori!” Coșmarul prin care trece după ultima întâlnire cu Eduard și Maximus

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, după ce Honorius Prigoană a încercat să își execute silit tatăl decedat: „Este dovada clară că are interese materiale”

Jurnalista spune că orice femeie ar alege un bărbat care îi oferă stabilitate și suport financiar

Adriana Bahmuțeanu a abordat subiectul ipocriziei sociale și spune că nicio femeie nu ar alege un bărbat care nu ar avea un loc de muncă.

„Eu vă întreb așa, sincer, sincer. Nu zic că sunt și unele care îl iau de la zero și de la lingură. Mama cu tata s-au luat de la lingură, nu au avut de niciunele, erau doi săraci, doi amărâți. Bravo lor că s-au luat și au făcut o casă, aia a fost. Dar eu vă întreb așa, dacă voi ați fi avut de ales între o persoană bogată, care are o televiziune, are firme, are simțul umorului, îți pune o lume la picioare și unul care zice, eu sunt șomer de lux, n-am job sau muncesc minim pe economie. Ai mă pe bune?”, a mai spus ea.

În acest moment, Dan Diaconescu i-a atras atenția că mai multe persoane se vor revolta din cauza faptului că ea, fiind persoană publică, îndeamnă tinerele să se căsătorească cu bărbați bogați.

„Să se revolte cât vor ei. Păi da, fetele astea ce crezi că caută? Păi caută vreuna vreun amărât care doarme sub pod și n-are casă? Nu. Astea toate caută bogați. Fetele astea. Niciuna nu caută. Pe astea le învață mamele lor. Mamele lor sunt de vârstă cu mine și le învață ce să ia. Și le învață, du-te, caută-ți pe unul care să nu te chinuie foarte tare. Măcar să aibă și el un minim necesar, o casă și o mașină. Să nu o mai luați de la zero cum a luat-o generație a mea. Da, sau generația bunicilor”, a precizat Adriana Bahmuțeanu.

Citește și: Cu cine s-a consultat Victor Ponta înainte să divorțeze de Daciana Sârbu: „E mai bine să iei niște decizii dureroase decât să stai într-o situație neadevărată”

Citește și: Claudia Pătrășcanu a câștigat procesul de defăimare cu Bianca Drăgușanu. Iubita lui Gabi Bădălău ceruse daune de 50.000 euro

Cât de importantă este iubirea într-o relație, potrivit Adrianei Bahmuțeanu

Pe de altă parte, Adriana Bahmuțeanu a spus că degeaba partenerul are bani, dacă nu există niciun fel de atracție sau sentimente în cuplu.

„Nu, dacă nu te înțelegi și nu te iubești, n-are rost, pentru că n-ai cum să stai să joci teatrul la infinit. Da, măi, hai că ce mult te iubesc. Nu, dacă nu există iubirea aia profundă, care depășește până la urmă atracția fizică și depășește îndrăgosteala, n-are rost să te căsătorești. Dar dacă te căsătorești, te mai și uiți la persoana aia pentru că tu îl iei pe el ca un întreg, ca un diamant cu mai multe fațete. Băi, e un om capabil? Da. E un om care produce bani? Da. E un om care se descurcă în viață? Da. Ce anturaj are? Are un anturaj bun. Ce știe să facă? Păi știe să facă cutare și cutare. E violent? Nu. Îți ajută familia? Da. La revedere!”, a încheiat Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-au căsătorit prima dată în anul 2003, cei doi divorțând câteva luni mai târziu. Au decis să se recăsătorească în 2004, dar căsnicia lor s-a destrămat tot după câteva luni. Au ajuns din nou la Starea Civilă în 2005, de data aceasta rămânând soț și soție până în 2007. Au rămas divorțați doi ani, până în 2009, când și-au acordat o nouă șansă. Această nouă căsnicie a rezistat până în 2012, moment în care au semnat din nou actele de divorț. Ultimul lor mariaj a durat din 2013 până în 2015, când au hotărât să pună capăt definitiv relației lor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News