Adriana Bahmuțeanu, mărturisiri dureroase înainte de Paște. „Să stau cu copiii mei, asta mi-aș dori!” Coșmarul prin care trece după ultima întâlnire cu Eduard și Maximus

Adriana Bahmuțeanu a făcut o declarație emoționantă, exprimându-și regretul față de relația tensionată cu frații vitregi ai copiilor ei. În pragul sărbătorilor de Paște, jurnalista și-a exprimat speranța că atmosfera familială va deveni mai armonioasă.

Adriana Bahmuțeanu își dorește să fie alături de copiii ei de Paște

Adriana Bahmuțeanu a depus eforturi considerabile pentru a păstra legătura cu Maximus și Eduard, mai ales de când aceștia au ales să se mute împreună cu frații lor vitregi în casa regretatului Silviu Prigoană. Acum, în pragul sărbătorilor de Paște, fosta soție a lui Silviu Prigoană își exprimă speranța că situația din familie va începe să se liniștească și să aducă o atmosferă mai armonioasă.

Jurnalista a subliniat dificultățile în a comunica cu aceștia, afirmând că încercările sale repetate nu au fost întâmpinate cu un răspuns. În ciuda situației delicate, Adriana rămâne optimistă, convinsă că relațiile dintre membrii familiei se vor îmbunătăți, invocând legătura invizibilă, dar puternică, dintre mamă și copii. Ea a punctat importanța iertării, considerând-o un pas esențial în rezolvarea conflictelor și regăsirea echilibrului. Adriana își menține încrederea că timpul va aduce schimbări pozitive, fie în această perioadă festivă, fie după.

„Eu am încercat pe toate căile să comunic cu frații vitregi, nu mi-au răspuns niciodată! Dacă ei așa consideră și cred că asta e o familie…nu e o familie. Eu nu mi-am pierdut speranța, eu sper în continuare și sunt convinsă că lucrurile se vor schimba pentru că întotdeauna există un fir invizibil între mamă și copii, care unește sufletele.

Sunt convinsă că până la urmă lucrurile se vor rezolva însă să vedem dacă de Paștele ăsta sau după! Trebuie să învățăm să iertăm!

Eu cred că Dumnezeu ne face să trecem prin toate încercările astea cu un scop! Și scopul planului lui Dumnezeu depășește uneori ceea ce noi gândim de la o zi la alta sau ceea ce noi ne dorim… Până la urmă lucrurile se vor rezolva”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru click.ro.

Adriana Bahmuțeanu a mărturisit cu emoție că, deocamdată, nu are planuri concrete pentru sărbătorile de Paște, însă cel mai mare vis al său este să fie alături de copii și să reconstruiască legătura familială. Ea a subliniat că aceasta ar fi „minunea” pe care și-ar dori-o cel mai mult de la Dumnezeu în această perioadă specială.

Din păcate, situația rămâne delicată, iar semnele unei reconcilieri întârzie să apară. Adriana a menționat că subiectul copiilor este unul sensibil și că mama sa este profund afectată de această situație, exprimându-și temerea că ar putea pleca din această lume fără să-și mai vadă nepoții.

„Nu am niciun plan de Paște, nu știu încă ce voi face. Singurul plan care sper să se îndeplinească este să stau cu copiii, să refacem relația, să petrecem împreună sărbătorile! Asta mi-aș dori dacă mă întrebi ce minune aș vrea de la Dumnezeu, asta mi-aș dori!

Din nefericire nu e încă niciun semn în acest sens…E un domeniu sensibil cu copiii. Mama e foarte supărată, e terminată. Se gândește că are o vârstă și că poate închide ochii și nu își mai vede nepoții” – a mai spus Adriana Bahmuțeanu pentru aceeași sursă.

Adriana Bahmuțeanu nu a putut comunica cu băieții ei la ultima întâlnire

Adriana Bahmuțeanu a relatat o întâlnire recentă cu băieții ei, Eduard și Maximus, care, deși s-au aflat în prezența sa, nu au interacționat cu ea și au evitat salutul. Ea a observat un comportament remarcabil din partea celui mai mic dintre copii, pe care l-a considerat neobișnuit de matur pentru vârsta lui. Jurnalista a exprimat îngrijorări privind influențele externe asupra relației lor, sugerând existența unor motive materiale venite din partea fraților vitregi, pe care i-a caracterizat drept „alienatori”.

Adriana a subliniat că, fiind singurul părinte legal, toate deciziile care privesc copiii săi—fie consultații medicale, fie călătorii în străinătate sau schimbări educaționale—rămân în responsabilitatea sa

„Ne-am întâlnit chiar în față. (…) Nici vorbă (n.r.: nu au salutat-o): „Nu dorim cu dânsa. Vă rog frumos să-i comunicați că nu dorim cu dânsa și să consemnați în procesul verbal’, copil de 14 ani care știe să se consemneze. Păi dacă-l întrebăm pe colegul de la cameră, nu cred că știe cum se consemnează în procesul verbal și e om în toată firea, nu vreau să jignesc pe nimeni, Doamne ferește, dar sunt niște proceduri de care nu te lovești și tu om în toată firea nu-ți dai seama.

Mie mi se pare foarte ciudat și am stat și le-am pus cap la cap, pentru că zilele astea m-am ocupat mai mult de mine, ca să spun așa, am fost la fizioterapie, am început niște proceduri din astea și cât stau acolo pe patul ăla și mi se fac tot felul de lasere și așa, deci zici că-mi vin așa ideile, cred că de la laser e. Deci partea asta, frații vitregi, alienatorii, grupul ăsta așa, eu v-am mai zis și o susțin în continuare, are un interes de natură materială.

Eu am dovezile, pentru că s-a încercat în toate aceste luni, că acești copii ai mei, care practic sunt reprezentați legal de mine, deci vorbind în interesul legii, practic eu astăzi sunt singurul părinte și ei nu se pot duce nici la un doctor, nici la un spital, nici în altă țară, nici la o altă școală, nici unde vor ei, fără semnătura mea” a declarat vedeta în emisiunea lui Dan Capatos.

Foto – Facebook / Instagram / capturi video

