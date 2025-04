Adriana Bahmuțeanu și Oana Ioniță protestează pentru drepturile mamei în fața Tribunalului București: „E un război interminabil, de aceea solicit ca această lege să se pună în aplicare”

Adriana Bahmuțeanu și Oana Ioniță protestează în fața Tribunalului București pentru drepturile mamei.

Adriana Bahmuțeanu și Oana Ioniță, protest pentru drepturile mamei, în fața Tribunalului București

Adriana Bahmuțeanu (50 de ani) și Oana Ioniță (43 de ani) cer autorităților să aplice legea astfel încât ele să-și poată revedea copiii. Adriana are doi băieți, Maximus și Eduard, din mariajul cu Silviu Prigoană (n. 1963 – d. 2024), care locuiesc în prezent cu frații lor vitregi mai mari, Honorius și Silvius. Oana are un băiat, Maxim, care locuiește în prezent cu tatăl lui, Florin Budnaru.

Adriana Bahmuțeanu susține că fiii cei mari ai lui Silviu Prigoană îi manipulează pe băieții ei să nu-și dorească să aibă o relație cu ea. La rândul ei, Oana Ioniță spune că fostul soț îl alienează pe fiul ei de ea. La protest a fost prezentă și Ana Bahmuțan, una dintre prietenele Adrianei Bahmuțeanu. Ana, la fel ca Adriana, a fost căsătorită cu Cosmin Bahmuțan. În prezent, Ana luptă pentru a-și vedea și ea copilul.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, noi declarații despre victoria în instanță împotriva lui Honorius Prigoană: „Vrea să-i dezmoștenească pe copiii mei”

„Am venit în numele tuturor celor care se simt neîndreptățiți pentru că sunt înstrăinați de proprii copii”

„Am venit azi aici să o susținem pe Ana Bahmuțan, care se judecă de șase ani pentru a-și ține în brațe propriul copil. Am venit în numele tuturor celor care se simt neîndreptățiți pentru că sunt înstrăinați de proprii copii. Le cerem magistraților, procurorilor să aplice legea. Le cerem președinților celor două camere ale Parlamentului să modifice cadrul legal astfel încât să fim aliniați cu țările din Uniunea Europeană”, a spus Adriana Bahmuțeanu, potrivit Cancan.ro.

Fosta prezentatoarea de televiziune luptă pentru a-i aduce acasă pe Maximus și Eduard, în vârstă de 17 și, respectiv 14 ani. Adolescenții locuiau cu tatăl lor atunci când acesta s-a stins din viață, iar în prezentau rămas în grija fraților vitregi mai mari. Băieții Adrianei Bahmuțeanu locuiau cu tatăl lor din 2019.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, dată în judecată de fiul ei, Maximus: „Li se pare cool să își dea mama în judecată”

Oana Ioniță își vede fiul trei zile la două săptămâni

La rândul ei, Oana Ioniță le cere autorităților să aplice legea în vigoare. Coregrafa își vede fiul de 11 ani doar timp de trei zile o dată la două săptămâni.

„Astăzi e ziua lui Maxim. Am petrecut trei zile cu el. Mă bucur că am trei zile la două săptămâni, dar nu mi se pare normal. Mi-aș dori ca aceste zile să fie mult mai lungi, să am mult mai mult timp cu el, pentru că așa este normal. Eu susțin să se aplice legea, pentru că avem o lege, dar să se țină cont de ea. O ordonanță prezidențială ar trebui să se judece în maxim o lună de zile. Dar se pare că ajunge să se judece după șase luni. Un proces pentru drepturile copilului ar trebui să aibă maxim 2 luni de zile, nu ani”, a spus și Oana Ioniță.

Citește și: Oana Ioniță, noi detalii dureroase despre relația dintre ea și fiul ei, după divorțul de Florin Budnaru. Maxim locuiește cu tatăl lui: „Mai are momente în care este alienat”

„E un război interminabil, de aceea solicit ca această lege să se pună în aplicare”

Oana Ioniță și Florin Budnaru au divorțat în septembrie 2023, după aproape zece ani de căsnicie. Coregrafa și tenorul au decis atunci ca domiciliul fiului lor, Maxim, să rămân la el, iar Oana și fiica ei, Isabela, să locuiască împreună. Fosta „bebelușă” de la „Cronica Cârcotașilor” o are pe Isabel dintr-o fostă relație. Deși au convenit că vor avea custodia comună a lui Max, Oana spune că nu și-a mai văzut fiul vreme de șase luni după divorț.

„La mine a fost un ping pong, un carusel emoțional. Șase luni de zile nu mi-am văzut copilul. Apoi am făcut o ordonanță prezidențială care s-a judecat după alte câteva luni. Am ajuns la trei zile la două săptămâni. Maxim e mare, da, are dreptul să aleagă, dar instanța știe că un adult e mult mai conștient și știe să aleagă pentru copilul lui. Atunci când stă mai mult cu celălalt adult, copilul ajunge să fie alienat. Nu mai vorbești cu copilul, vorbești cu celălalt adult prin propriul copil. E un război interminabil, de aceea solicit ca această lege să se pună în aplicare”, a explicat Oana Ioniță în fața Tribunalului București, potrivit sursei citate.

Foto: Captură Facebook

Urmărește-ne pe Google News