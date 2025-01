Oana Ioniță, noi detalii dureroase despre relația dintre ea și fiul ei, după divorțul de Florin Budnaru. Maxim locuiește cu tatăl lui: „Mai are momente în care este alienat”

Oana Ioniță și-a deschis sufletul despre viața ei după divorț și despre relația dintre ea și fiul ei, Maxim, care locuiește cu tatăl lui, tenorul Florin Budnaru. Coregrafa și cei doi copii ai săi, Max și Isabel, au petrecut Revelionul în Egipt.

Oana Ioniță, noi detalii dureroase despre relația dintre ea și fiul ei, Maxim

Oana Ioniță (43 de ani) și Florin Budnaru (45 de ani) au divorțat în septembrie 2023, după aproape zece ani de căsnicie. Coregrafa și tenorul au decis atunci ca domiciliul fiului lor, Maxim, să rămân la el, iar Oana și fiica ei, Isabela, să locuiască împreună. Fosta „bebelușă” de la „Cronica Cârcotașilor” o are pe Isabel dintr-o fostă relație.

Invitată în platoul știrilor Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță, Oana Ioniță a făcut dezvăluiri despre vacanța petrecută în Egipt alături de Maxim și Isabel, precum și despre relația pe care o are în prezent cu fiul ei.

„Vacanța aceasta a fost, în primul rând, pentru mine. Am vrut să mă simt bine alături de copiii mei. Nu s-au așezat încă lucrurile. Eu îmi doresc foarte mult. Maxim mai are momente în care este alienat, într-adevăr. Și e normal să fie de partea tatălui, pe de-o parte, pentru că locuiește mai mult cu el. Dar nu trebuie să fie împotriva mamei”, a declarat Oana Ioniță, la știrile Antena Stars.

Citește și: Oana Ioniță, dezvăluiri despre relația dintre ea și Florin Budnaru, la un an de la divorț: „În fostul meu soț a explodat un monstru”

„Eu nu am avut acces la el timp de șase luni.”

După ce Oana Ioniță și Florin Budnaru au divorțat, coregrafa susține că nu și-a mai văzut fiul vreme de șase luni. Pentru a remedia acest lucru, fosta „bebelușă” a apelat la o ordonanță prezidențială.

„Eu nu am avut acces la el timp de șase luni. Am recurs la o ordonanță prezidențială. Așa am ajuns să am niște ore, zile cu el, dar prea puține. Tot procesul decurge de un an și jumătate”, a mai declarat Oana, potrivit Spynews.ro.

Citește și: Când au apărut problemele între Oana Ioniță și Florin Budnaru. Coregrafa a dat detalii din spatele divorțului: „Nu m-a susținut”

În ce relații au rămas Oana Ioniță și Florin Budnaru

Anul trecut, în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, găzduit de Teo Trandafir, Oana Ioniță a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fostul soț, tenorul Florin Budnaru.

„Atunci când te desparți de cineva, să nu crezi vreodată că acel cineva o să fie cel care a fost înainte. Atunci o să scoată toate armele pentru a se apăra. Fiecare scoate ce e mai rău. În fostul meu soț a explodat un monstru pe care nu-l puteam controla. Nici măcar comunicarea sau înțelegerea de a merge mai departe separat”, a spus Oana Ioniță, în podcastul găzduit de prezentatoarea de la Kanal D.

Oana suspectează că Florin a contribuit la îndepărtarea dintre ea și fiul lor, conturând o imagine distorsionată asupra despărțirii lor. Coregrafa mai crede și că cele șase luni departe de fiul ei nu se vor șterge curând din amintirea și din comportamentul lui Max.

Foto: Instagram; Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News