Mario Fresh şi Alexia Eram, faţă în faţă, după ce s-au despărţit. Cum a reacţionat artistul când i-a văzut maşina

Între Mario Fresh şi Alexia Eram a avut loc despărțirea anului – separare care nu a lăsat pe nimeni indiferent. Cei doi au pus capăt relației lor într-un mod neașteptat, iar motivul ar fi infidelitatea artistului. După o perioadă de tăcere, cei doi s-au întâlnit recent într-un loc pe care-l frecventează de obicei vedetele din Capitală, iar momentul a fost filmat. Cum a reacționat artistul când i-a văzut mașina fostei iubite?

Întâlnire de gradul zero între Mario Fresh şi Alexia Eram

Mario Fresh și Alexia Eram au spus „stop” unei relații care părea că are toate ingredientele unei povești de iubire frumoase. Potrivit speculaţiilor, infidelitatea artistului ar fi fost ceea ce a dus la ruperea acestei relații, iar de atunci, amândoi au încercat să-și urmeze propriul drum.

Mario Fresh a fost văzut în compania unei domnişoare, în timp ce Alexia şi-a refăcut viaţa amoroasă, fiind și mai încrezătoare în propriile forțe.

Cu toate acestea, recent a avut loc o întâlnire între cei doi, chiar la o sală de fitness din zona de nord a Capitalei – sală pe care obişnuiau să o frecventeze împreună, după cum se poate vedea în imaginile surprinse de paparazzi cancan.ro. Și dacă în trecut despărțirea părea să fi lăsat urme adânci, acum pare că amintirile încă macină.

Cum a reacţionat Mario Fresh când i-a văzut mașina Alexiei Eram

Mario Fresh a ajuns la sala de fitness din zona de nord, un loc frecventat de multe vedete, pentru un antrenament. Deși părea calm și fără nicio grijă pe umeri, atunci când a ajuns în parcarea sălii, ochii lui s-au oprit la un detaliu care nu putea trece neobservat: mașina albă a fostei iubite, Alexia Eram.

Momentul a fost o adevărată „explozie” de amintiri pentru artist, potrivit imaginilor surprinse de cancan.ro, care, fără să se grăbească, a rămas câteva secunde, parcă „scanând” bolidul din trecutul lor comun.

Cu toate acestea, Mario Fresh nu a lăsat nimic să iasă la suprafață și a continuat să pășească calm spre sală. Fără să arate că amintirile l-au răscolit pentru o secundă, acesta a preferat să meargă mai departe și să-și urmeze rutina de antrenament.

Mario Fresh și Alexia Eram, față în față

După câteva minute, Mario Fresh a intrat în sală, acolo unde se afla şi Alexia Eram. Nu se ştie dacă şi-au vorbit sau nu, dar cert este că privirile lor s-au întâlnit în incinta respectivă. După ce au petrecut o oră şi ceva la antrenament, Alexia Eram a părăsit sala relaxată, cu un zâmbet pe față și vorbind la telefon, ca și cum nimic nu s-ar fi întqmplat.

După ce a urcat în mașină, fiica Andreei Esca a plecat rapid, fără să se gândească prea mult la ceea ce tocmai s-a întâmplat.

La scurt timp după ce Alexia a plecat, a ieşit şi Mario Fresh din sală. Cu paşi lenţi spre mașina lui, acesta părea îngândurat, de parcă întâlnirea a scos la suprafaţă un val de amintiri, potrivit sursei menţionate anterior.

Este sau nu Mario Fresh într-o relaţie

În cadrul podcastului „Cu tata la interviu”, moderat de Virgil Ianţu, Mario Fresh a dezvăluit că nu este implicat într-o relație în acest moment și a vorbit deschis despre cum percepe viața amoroasă.

„Eu am trecut prin toate momentele relației mele. Deci secretul, nu-l știu. Momentan, cred că se îmbină așa toate. Când o să mai am o relație, o să pot să vorbesc despre secretul unei relații sănătoase, dar atâta timp cât nu mai am relație, nu știu ce să zic”, a declarat Mario Fresh, în cadrul podcastului, subliniind că nu este într-o relație în prezent, dar că învățătura sa din trecut îl va ajuta în viitor să înțeleagă mai bine ce înseamnă o relație sănătoasă.

Mario Fresh, despre suferinţa cauzată de separarea de Alexia Eram

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău? Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit.

Citeşte şi: Reacția Alexiei Eram după ce Mario Fresh a recunoscut că a suferit mult după despărțirea lor. „Sunt bine, nu mă vezi?”

Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a mai spus Mario Fresh, recunoscând că despărțirea de Alexia Eram l-a afectat foarte tare.

Sursa foto: Cancan.ro şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News