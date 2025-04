Reacția Alexiei Eram după ce Mario Fresh a recunoscut că a suferit mult după despărțirea lor. „Sunt bine, nu mă vezi?”

Alexia Eram este o fire discretă când vine vorba despre viața personală, dar recent a făcut câteva dezvăluiri legate de acest subiect, în urma declarațiilor făcute de Mario Fresh despre cât de mult a suferit după despărțirea lor.

Mario Fresh a recunoscut că a suferit mult după despărțirea lor

Alexia a subliniat că se simte bine pe plan personal, evitând să ofere detalii despre noua sa relație. În schimb, ea își concentrează atenția asupra carierei și proiectelor sale, inclusiv dezvoltarea brandului propriu și activitățile din social media.

Mario Fresh a vorbit recent despre despărțirea de Alexia Eram, în cadrul unui concert, unde a împărtășit emoțiile și suferința prin care a trecut. Cei doi au fost împreună timp de opt ani, formând unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Separarea lor, care a avut loc anul trecut, a fost o decizie comună, dar dificilă.

Artistul a mărturisit că despărțirea i-a influențat profund muzica, inspirându-l să scrie mai multe piese. În timpul concertului, Mario Fresh a spus: „A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău?”. Ulterior, el a zis cât de mult i-a influențat muzica despărțirea de Alexia Eram. „Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit.



Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință.”

Cum a reacționat Alexia Eram

În timp ce Mario Fresh a ales să vorbească deschis despre despărțirea lor și să-și exprime emoțiile în cadrul unui concert, Alexia Eram a adoptat o poziție rezervată în ceea ce privește acest subiect sensibil. Recent, într-un interviu oferit pentru Fanatik, Alexia a confirmat că se simte bine pe plan personal, preferând însă să păstreze discreția cu privire la noua sa relație. Fiica Andreei Esca pare să se concentreze mai mult pe carieră și proiectele profesionale, alegând să nu intre în detalii despre viața ei sentimentală.

„Pe plan personal sunt bine, nu mă vezi? Ți se pare că nu sunt bine? (zâmbește – n.r. ). Sunt bine. În rest, am lansat brandul meu, acum câteva luni, acum mă concentrez să fie cât mai frumos. Să continui proiectele mele în social media și, cine știe, poate să avem și alte proiecte și internațional. Doamne ajută!“, a declarat ea.

Alexia Eram a vorbit despre posibilitatea unei reîntoarceri în televiziune, menționând că, deocamdată, nu are planuri concrete în acest sens. Tânăra a participat recent la emisiunea „America Express”, însă nu se vede concurând în „Survivor România”. Alexia a explicat că un astfel de format nu i s-ar potrivi, invocând durata îndelungată și condițiile dificile ale competiției. Cu umor, ea a afirmat: „Nu m-aș vedea la Survivor, cred că m-aș plictisi și aș muri de foame. Chiar șase luni nu e de mine. Ce fac, mănânc cocos încontinuu?”.

Foto – Instagram / Facebook

