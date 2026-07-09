Speak, detalii despre întâlnirea cu Cristian Pomohaci: „Profită de credința lor și de vulnerabilitățile lor”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Speak a vorbit deschis despre întâlnirea sa cu fostul preot Cristian Pomohaci, o experiență care l-a marcat profund. Într-un interviu recent, artistul a povestit cum l-a cunoscut pe fostul preot în urmă cu mai mulți ani, înainte ca numele acestuia să fie implicat în scandalurile care l-au adus în atenția publicului și a justiției.

Speak, despre prima întâlnire cu Cristian Pomohaci

Speak a rememorat momentul primei sale întâlniri cu Cristian Pomohaci, care a avut loc la TVR, într-o perioadă în care artistul era la începutul carierei sale muzicale.

„Eu l-am cunoscut pe acest Pomohaci la TVR, în primii ani când m-am mutat aici, când am fost cu Velea. Nu se dăduseră știrile acelea. Foarte prietenos el, bagabonțel așa… nu părea un părinte smerit. (…) Cum de nu-l bate nimeni, ești nebun?” a mărturisit Speak cu sinceritate în podcastul Sold Out Media.

Pe atunci, Cristian Pomohaci era cunoscut în special pentru activitatea sa religioasă, dar, în ciuda aparențelor, personalitatea sa i-a lăsat lui Speak o impresie neașteptată.

„Nu părea deloc ce se aștepta lumea de la un preot”, a adăugat artistul.

Citește și: Cabiria Morgenstern, despre schimbările aduse de maternitate: „Viața mea arată cu totul altfel”. Cum este Maia Morgenstern în rolul de bunică

Citește și: Gabriela Cristea și soțul ei, criticați de internauți după o imagine cu cele două fetițe în mediul online: „Bârfitoarelor”

Controversele care au zguduit opinia publică

De-a lungul anilor, numele lui Cristian Pomohaci a devenit sinonim cu scandalurile de proporții. Fostul preot se află în prezent în arest preventiv, fiind acuzat de viol asupra unui minor, agresiune sexuală și trafic de droguri. Aceste acuzații au fost alimentate de descoperirile făcute în locuința lui, unde autoritățile au găsit substanțe interzise în cadrul unor percheziții desfășurate în luna iunie a acestui an.

Aceste dezvăluiri au provocat un val de indignare publică, iar Speak nu s-a ferit să își exprime revolta față de situație. Artistul a urmărit cu șoc un material realizat de Recorder despre Cristian Pomohaci, în care erau prezentate detalii despre activitățile controversate ale fostului preot.

Citește și: Bianca Drăgușanu, nemulțumită de implicarea lui Victor Slav în creșterea fiicei lor: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”

Citește și: Ce face astăzi Simona Amânar. Campioana olimpică locuiește la Timișoara, are trei copii și inspiră o nouă generație

„Câtă escrocherie! Și eu m-am enervat tare, dar mie nu îmi vine să cred. Lasă-i pe cei de acolo, că el profită de credința lor și de vulnerabilitățile lor. Dar, cei din jur, cum era băiatul acela, care s-a dus cu camera ascunsă, genul acela de oameni. Chiar el e singurul? Toți ăia nu au neamuri, nu au prieteni, nu au copii?”, a spus Speak.

Sursă foto: Facebook, Hepta

Urmărește-ne pe Google News