Speak, detalii despre întâlnirea cu Cristian Pomohaci: „Profită de credința lor și de vulnerabilitățile lor”

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Speak a vorbit deschis despre întâlnirea sa cu fostul preot Cristian Pomohaci, o experiență care l-a marcat profund. Într-un interviu recent, artistul a povestit cum l-a cunoscut pe fostul preot în urmă cu mai mulți ani, înainte ca numele acestuia să fie implicat în scandalurile care l-au adus în atenția publicului și a justiției.
Speak, despre prima întâlnire cu Cristian Pomohaci
Speak a rememorat momentul primei sale întâlniri cu Cristian Pomohaci, care a avut loc la TVR, într-o perioadă în care artistul era la începutul carierei sale muzicale.
„Eu l-am cunoscut pe acest Pomohaci la TVR, în primii ani când m-am mutat aici, când am fost cu Velea. Nu se dăduseră știrile acelea. Foarte prietenos el, bagabonțel așa… nu părea un părinte smerit. (…) Cum de nu-l bate nimeni, ești nebun?” a mărturisit Speak cu sinceritate în podcastul Sold Out Media.
De-a lungul anilor, numele lui Cristian Pomohaci a devenit sinonim cu scandalurile de proporții. Fostul preot se află în prezent în arest preventiv, fiind acuzat de viol asupra unui minor, agresiune sexuală și trafic de droguri. Aceste acuzații au fost alimentate de descoperirile făcute în locuința lui, unde autoritățile au găsit substanțe interzise în cadrul unor percheziții desfășurate în luna iunie a acestui an.
Aceste dezvăluiri au provocat un val de indignare publică, iar Speak nu s-a ferit să își exprime revolta față de situație. Artistul a urmărit cu șoc un material realizat de Recorder despre Cristian Pomohaci, în care erau prezentate detalii despre activitățile controversate ale fostului preot.
„Câtă escrocherie! Și eu m-am enervat tare, dar mie nu îmi vine să cred. Lasă-i pe cei de acolo, că el profită de credința lor și de vulnerabilitățile lor. Dar, cei din jur, cum era băiatul acela, care s-a dus cu camera ascunsă, genul acela de oameni. Chiar el e singurul? Toți ăia nu au neamuri, nu au prieteni, nu au copii?”, a spus Speak.