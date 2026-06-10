Cristian Pomohaci a contestat cele două mandate de arestare. Fostul preot solicită să fie cercetat în libertate

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Cristian Pomohaci a contestat oficial ambele mandate de arestare preventivă emise pe numele său în decurs de doar 24 de ore. Fostul preot și interpret de muzică populară solicită să fie cercetat în stare de libertate.

Cristian Pomohaci (56 ani) a primit două decizii de arestare preventivă pentru câte 30 de zile, în două cauze penale total diferite.

Primul mandat a fost emis pe 4 iunie de Judecătoria Târgu Mureș, fiind acuzat de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Anchetatorii suspectează că acesta ar fi profitat de vulnerabilitatea unor minori în schimbul unor sume de bani sau alte foloase.

Cel de-al doilea mandat a fost emis de Tribunalul Mureș pe 5 iunie, într-un dosar instrumentat de DIICOT. Acuzațiile din acest caz vizează trafic de droguri de mare risc, în urma unor percheziții făcute la domiciliul său.

Potrivit procedurii penale, deciziile instanțelor de fond nu au fost definitive și au putut fi atacate în termen de 48 de ore. Cristian Pomohaci a uzat de acest drept legal, iar contestațiile sale urmează să fie luate în discuție de instanțele superioare, unde magistrații vor decide dacă acesta rămâne în arest sau dacă măsurile preventive vor fi înlocuite.

În prezent, fostul preot se află în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș.

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Acuzațiile aduse fostului preot

Procurorii susțin că, în perioada 2024–2026 (unele surse judiciare indicând chiar fapte începute în 2022), Cristian Pomohaci ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a mai multor minori de sex masculin.

Conform anchetatorilor, acesta ar fi întreținut raporturi sexuale cu băieți care aveau, la momentul faptelor, vârste sub 16 ani, oferindu-le în schimb sume de bani sau alte beneficii materiale.

În urma perchezițiilor care au durat peste 14 ore, în locuințele fostului preot au fost descoperite și ridicate sume masive de bani în diferite valute, surse din anchetă indicând echivalentul a aproximativ 2 milioane de euro cash.

Dosarul a fost deschis ca urmare a plângerilor depuse de mai multe victime, însă procurorii suspectează că numărul tinerilor abuzați este mult mai mare, multe dintre victime refuzând inițial să îl denunțe.

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Chiar înaintea valului de percheziții și arestări din iunie, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a emis o circulară oficială prin care avertiza credincioșii cu privire la acțiunile bărbatului. Reprezentanții eparhiei au reiterat faptul că Cristian Pomohaci a fost caterisit definitiv în anul 2017 și poartă ilegal uniforma preoțească. De asemenea, s-a atras atenția că spațiul amenajat de acesta în comuna Ernei (județul Mureș), pe care îl prezintă drept „biserică și mănăstire”, nu aparține de BOR, iar slujbele, maslurile sau ritualurile oficiate acolo de el sau de alți „pseudopreoți” nu au nicio valoare canonică.

Sursă foto: Hepta

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