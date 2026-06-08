Cristian Pomohaci, arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, după ce fusese reținut pentru agresiune sexuală asupra minorilor

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Cristian Pomohaci, fost preot și cântăreț de muzică populară, se află în centrul unui nou scandal, care zguduie atât lumea artistică, cât și cea juridică. Tribunalul Mureș a emis, pe 5 iunie, un al doilea mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, vizându-l într-un dosar de trafic de droguri de mare risc.

Cristian Pomohaci, arestat preventiv pentru trafic de droguri

Acest nou caz amplifică controversele din jurul lui Pomohaci, care fusese arestat preventiv cu doar o zi înainte, într-un alt dosar ce implică acuzații grave de viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

Investigațiile DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș arată că, între 2024 și 2026, fostul preot ar fi procurat, deținut și distribuit substanțe cristaline, considerate droguri de mare risc, către mai multe persoane pentru consum, potrivit Antena 3 CNN.

Perchezițiile derulate de autorități la locuințele lui Cristian Pomohaci din Târgu Mureș au scos la iveală atât cantități de droguri, cât și sume impresionante de bani – aproximativ 2 milioane de euro în diverse valute. Aceste descoperiri subliniază dimensiunea financiară a activităților suspecte, conform surselor citate de G4Media.ro.

Încercarea lui Cristian Pomohaci de a obține o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar, a fost respinsă de instanță.

În prezent, fostul preot acum se confruntă cu două mandate de arestare preventivă emise în interval de 24 de ore.

În cazul violului asupra unui minor, anchetatorii susțin, conform IPJ Mureș, că între 2024 și 2026 Cristian Pomohaci „ar fi profitat de starea de vulnerabilitate” a unor băieți minori, oferindu-le recompense financiare și materiale pentru raporturi sexuale.

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Un bărbat s-a strecurat printre polițiști și a amenințat un martor

În timpul transferului lui Cristian Pomohaci către arest, un bărbat îmbrăcat în tricou negru s-a strecurat printre polițiști și l-a însoțit până la mașina de poliție.

Într-un episod șocant, acesta a ridicat mâna și a amenințat cu violența un martor din mulțime, care strigase: „Dumnezeu nu doarme… la pușcărie, ai pus bodyguard-ul să mă bată”.

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Acest moment a fost surprins de camerele de filmat și a generat reacții imediate.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a intervenit rapid, confirmând printr-un comunicat de presă că bărbatul care s-a infiltrat în escortă nu este polițist.

„Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a dispus, de îndată, efectuarea de verificări, prin structura competentă, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs acest incident. Facem precizarea că cel în cauză nu este polițist, drept pentru care, verificările dispuse de șeful IPJ Mureș vizează modalitatea de organizare a escortei Poliției”, a transmis IPJ Mureș.

Instituția a dat asigurări că, odată finalizată ancheta, vor fi luate măsuri stricte pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.

Sursă foto: Hepta

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