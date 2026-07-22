Cristian Popescu Piedone, mărturisiri din viața privată. A recunoscut că nu știa în ce clasă sunt copiii lui: „Am fost absent”

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Cristian Popescu Piedone a făcut dezvăluiri din viața lui privată. Fostul președinte al ANPC a vorbit despre faptul că soția lui a fost stâlpul casei și cea care a ținut întotdeauna familia împreună. Fostul edil a recunoscut că, la un moment dat, nici nu știa în ce clasă sunt copiii lui.

Piedone, dezvăluiri din viața de familie

Cristian Popescu Piedone a vorbit deschis despre viața de familie și despre relația pe care o are cu soția sa, Iulia Popescu. Fostul primar al Sectorului 5 a recunoscut că, acasă, soția este cea care are ultimul cuvânt.

Cristian Popescu Piedone și Iulia Popescu formează un cuplu de peste trei decenii și au împreună doi copii. În cadrul Summer Star, fostul președinte al ANPC a spus că soția sa este persoana care ține familia unită și că se bazează pe ea în multe dintre deciziile din viața de zi cu zi.

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În plus, Cristian Popescu Piedone a vorbit despre adolescența copiilor săi și a recunoscut că nu știa în ce clasă erau aceștia. Mai mult, fostul edil spunea că își suna soția să o întrebe în ce clasă sunt copii. Totuși, lucrurile stau diferit când vine vorba despre nepoți.

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„Stâlpul casei, să zic așa, a fost soția. De multe ori o sunam și o întrebam în ce clasă e fiul meu. Nu știam în ce clasă e, sau fiica mea. Nepoții când îi vezi ai o satisfacție (…) Am văzut anumite faze din viața mea, pe care eu nu le-am trăit. Le-a trăit soția, le-au trăit ei (n.r. copiii lui), dar eu am fost absent”, a declarat Cristian Popescu Piedone pentru Summer Star.

Secretul căsniciei de succes

Cristian Popescu Piedone a vorbit despre secretul unei căsnicii de succes. Fostul edil a vorbit despre toleranță și despre certurile mici.

„Toleranța. Azi m-am enervat eu, mâine se enervează ea (…) Nu ne purtăm dușmănie, e un lucru normal, după 38 de ani de căsnicie”, a mai spus Cristian Piedone.

El a mai spus despre soția lui că a fost cel mai mare sprijin în momentul când acesta a stat după gratii.

„Iulia este tot ce am mai strălucit pe lume, este steaua mea polară! Îmi iubesc soția, îmi iubesc familia. Familia este, de fapt, Olimpul meu, acolo sunt eu Zeu! Familia este toată puterea mea, de unde mă încarc”, spunea Cristian Popescu Piedone despre soția lui, înainte de a își executa pedeapsa cu închisoarea.

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