Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA. Ce probe au procurorii împotriva fostului șef ANPC

Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. În calitate de fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, acesta este acuzat că ar fi avertizat în prealabil un hotel din Sinaia cu privire la un control. Rechizitoriul conține probe care susțin acuzațiile formulate de anchetatori.

Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată. Ce probe au procurorii DNA

Miercuri, 15 octombrie 2025, Direcția Națională Anticorupție a anunțat trimiterea în judecată a lui Cristian Popescu Piedone.

Acesta este inculpat într-un dosar care vizează perioada în care deținea funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Potrivit anchetatorilor, Piedone ar fi informat în prealabil reprezentanții Hotelului Internațional din Sinaia despre un control oficial planificat la unitatea respectivă.

În luna martie, Piedone ar fi anunțat un angajat la Hotelului Internațional din Sinaia că urmează să vină să facă un control în aceeași zi.

”În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 422/VIII/3 și 420/VIII/3 din 22 iulie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, la data faptei președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, se arată în decizia DNA.

Ce probe au procurorii DNA împotriva fostului șef ANPC

Conform procurorilor DNA, fostul edil le-ar fi dat angajaților Hotelului indicații despre cum trebuie să pregătească spațiile din hotel astfel încât totul să iasă bine la controlul anunțat. El le-a spus cum trebuie să fie bucătăria, camerele și spațiile comune, astfel încât să nu fie sancționați.

Conform stenogramelor apărute î spațiul public, Piedone l-a sunat pe Marin Mihai Daniel, o veche cunoștință și angajat al hotelului din Sinaia, de pe telefonul șoferului său personal.

După ce au făcut verificările, inspectorii ANPC nu au dat nici sancțiuni și nici avertismente.

Dosarul a fost trimis la Tribunalul Brașov cu propunerea de a se menține măsura preventivă, au spus procurorii.

”În data de 07 martie 2025, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, în calitate de președinte al A.N.P.C., ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul A.N.P.C. urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.

În concret, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor A.N.P.C. pentru verificare, pentru a asigura conformitatea”, se mai arată în comunicat.

