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Odelya Halevi este însărcinată pentru prima dată. Actrița din „Lege și Ordine” va deveni mama unei fetițe

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Odelya Halevi (37 ani), cunoscută pentru rolul procuroarei Samantha Maroun din serialul „Lege și Ordine”, este însărcinată cu primul ei copil. Actrița și soțul ei, Aaron Mazor, vor deveni părinții unei fetițe în luna decembrie a acestui an.

Odelya Halevi este însărcinată

Odelya Halevi, îndrăgita actriță din „Lege și Ordine” urmează să devină mamă pentru prima dată la finalul acestui an. Vedeta a dezvăluit emoționată că ea și soțul său, Aaron Mazor, așteaptă venirea pe lume a unei fetițe.

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„Este ceva ce ne-am dorit amândoi enorm. Îmi amintesc că tremuram de emoție. A fost un moment incredibil de intim și de special”, a declarat actrița, referindu-se la clipa în care a aflat că este însărcinată.

„Am aflat că sunt însărcinată în modul tradițional, făcând un test de sarcină. Era chiar a doua zi după ce am terminat filmările pentru sezonul 25 din `Law & Order` și, privind în urmă, semnele erau cu siguranță acolo”, a povestit Odelya Halevi pentru People.

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Tot ea a mărturisit că, în acea perioadă, a început să observe schimbări subtile în comportamentul său, cum ar fi pofta neobișnuită de dulciuri: „Toată săptămâna intrasem fără nicio reținere în biroul producătorilor și mă serveam cu toată ciocolata pe care o aveau acolo, ceea ce nu îmi stă deloc în fire”.

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Schimbări emoționale și momente amuzante

Sarcina a venit la pachet cu o mulțime de emoții intense și neașteptate pentru actrița de 37 de ani.

„Lucrul pentru care nu eram deloc pregătită a fost cât de puternice și intense aveau să fie emoțiile mele. Aproape că nu mă mai recunoșteam. Era ca și cum aș fi avut o personalitate dublă”, a mai spus Odelya Halevi.

Un moment emoționant, dar și amuzant, a fost când, în timpul mutării într-un apartament nou, o plantă la care ținea foarte mult s-a rupt accidental.

„Îmi amintesc că atunci când cei de la mutări au rupt din greșeală o plantă pe care o «crescusem» timp de patru ani, am plâns isteric, de parcă aș fi pierdut pe cineva drag. Apoi am început să râd pentru că mi-am dat seama cât de dramatică eram, dar tot nu mă puteam opri din plâns”, a povestit ea.

Soțul ei, Aaron, a găsit-o stând singură într-o cameră întunecată, încă afectată de ”tragedie”.

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Cum s-a schimbat actrița de când a rămas însărcinată

La începutul sarcinii, Odelya Halevi era convinsă că nu va experimenta pofte culinare, dar timpul i-a demonstrat contrariul.

„Credeam doar că mănânc mai mult din alimentele care îmi plăceau deja. Dar într-o seară, după ce am mâncat fulgi de ovăz cu sirop de curmale și o banană congelată, stăteam în pat și încercam să adorm, iar singurul meu gând era: «Abia aștept să mă trezesc mâine ca să mănânc din nou asta»”, a mărturisit ea.

Cu umor, actrița recunoaște că a ajuns să aștepte cu nerăbdare micul dejun încă de cu seară, deși înainte nici măcar nu era fană a fulgilor de ovăz.

Un alt moment care i-a rămas adânc întipărit în suflet a fost când și-a simțit pentru prima dată fetița mișcând.

„Cu doar câteva zile în urmă am simțit-o lovind pentru prima dată. Nu cred că există cuvinte care să descrie pe deplin această senzație. Faptul că știu că există această mică viață care crește în interiorul meu, iar acum îi simt mișcările, creează o legătură cum nu am mai trăit niciodată”, a dezvăluit Odelya Halevi.

Cu doar câteva luni până la momentul mult așteptat, Odelya Halevi este plină de emoție și speranță: „Abia aștept să-mi cunosc fetița. Simt deja că o cunosc într-un fel și sunt foarte nerăbdătoare să-i văd chipul, să descopăr cu cine seamănă și să aflu ce personalitate mare va avea”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Odelya Halevi și Aaron Mazor

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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