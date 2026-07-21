Dragoș Bucur, conflict cu vecinii în miez de noapte. Actorul a chemat Poliția după ce a fost amenințat

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Dragoș Bucur (49 ani) s-a confruntat cu vecinii săi într-un conflict tensionat în toiul nopții, în urma unei petreceri zgomotoase. Actorul a cerut liniște pentru familia sa, iar discuția a degenerat în amenințări, fiind chemată chiar și Poliția.

Dragoș Bucur, conflict cu vecinii în miez de noapte

Dragoș Bucur a fost protagonistul unui conflict tensionat cu vecinii săi de la țară, petrecut în toiul nopții. Imaginile, postate de actor pe rețelele de socializare, au stârnit controverse și au fost rapid șterse.

Scandalul a început când Bucur le-a cerut vecinilor să reducă volumul muzicii, dar discuția a degenerat, iar actorul susține că a fost amenințat de petrecăreți.

Potrivit imaginilor, incidentul s-a petrecut în timpul unei petreceri de Sfântul Ilie. Dragoș Bucur a reproșat vecinilor că astfel de episoade zgomotoase au devenit o obișnuință, afectând liniștea și odihna familiei sale.

„E sărbătoare? Și de aia nu pot eu să dorm cu copiii”», a întrebat actorul retoric.

În videoclip, Dragoș Bucur încearcă să discute rațional, însă replicile vecinilor au fost departe de a fi pașnice.

„Prostia din capul tău”, i-a spus unul dintre ei, în timp ce un altul a intervenit: „Ai făcut un film de curând. Ai grijă, că o să avem de-a face amândoi”. Actorul a perceput această afirmație ca pe o amenințare și a replicat ferm: „Inclusiv asta o să fie folosit, prietene”.

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Intervenții pentru calmarea situației

Un bărbat mai în vârstă a încercat să detensioneze conflictul, apelând la respect și calm: „Domnule Dragoș, vă rog eu…”.

Cu toate acestea, tensiunile au escaladat. Actorul a refuzat să oprească filmarea, în ciuda insistențelor vecinilor.

„În niciun caz”, a fost răspunsul său categoric.

Dragoș Bucur a declarat că a apelat la autorități pentru a rezolva situația, afirmând: „Am sunat și la Poliție, o să vină și Poliția”.

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„Nu există sâmbătă și duminică să nu dați muzica la maximum. Există o legislație, prietene, există o legislație”, le-a mai spus actorul vecinilor care au perturbat liniștea familiei.

„Ia zi, zi-mi tu, cum o să avem de-a face? Ia zi! Băi, băieți, s-au mai schimbat vremurile, nu mai e cum știați voi. Lucrezi în armată, nu? Hai să te vadă și colegii tăi din armată ce faci”, i-a spus actorul unuia dintre cei cu care a intrat în conflict.

Conflictul nu a degenerat într-un incident fizic, deoarece participanții au fost opriți înainte să devină agresivi. La doar câteva ore de la publicare, Dragoș Bucur a decis să șteargă videoclipul de pe rețelele de socializare.

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Sursă foto: Instagram

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