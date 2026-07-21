Oana Roman, adevărul despre veniturile sale, după acuzațiile că trăiește din banii tatălui său: „Nu mi-a mai dat niciun ban. Așa a fost normalitatea”

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Oana Roman a vorbit despre persoanele care o acuză că merge în vacanță pe banii tatălui ei, Petre Roman. Vedeta a vorbit despre faptul că acestea sunt doar speculații și mărturisește că tatăl ei nu a mai ajutat-o financiar de mult timp. Iată cum se apără influencerița.

Oana Roman, adevărul despre vacanțele pe care le face

Vedeta a răspuns acuzațiilor că tatăl ei este sursa veniturilor sale. Ea a spus că nu este doar „fata lui tata” și că a rămas relevantă în timp.

„Dacă eram doar fata lui tata, eu nu cred că rămâneam relevantă la 25 de ani după ce el nu mai este deloc în viața publică și politică. Dacă doar aș fi profitat atunci, n-aș mai fi rămas relevantă în timp. Faptul că am rămas relevantă în timp… arată că totuși am făcut niște lucruri între timp.”, a declarat Oana Roman pentru Spynews.ro.

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Ea a explicat că după ce și-a terminat studiile și a revenit în România, a început să muncească și nu a mai primit niciun sprijin financiar din partea lui Petre Roman.

„Sunt oameni care și astăzi îmi spun că eu trăiesc pe banii tatălui meu și că-mi fac vacanțe pe banii lui… iar mie… și asta e corect cumva, din momentul în care am terminat facultatea și m-am întors în țară ca să muncesc, tata nu mi-a mai dat niciun ban niciodată. Așa era normal. Adică nu zic ca pe un reproș, din contră, așa a fost normalitatea.”, a mai spus vedeta.

„Am învățat să mă descurc singură”

Oana Roman spune că a învățat să se descurce singură și de 27 de ani se întreține singură.

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Influencerița spune că anual își declară veniturile la ANAF și plătește impozite.

„Eu am învățat să mă descurc singură… și din 2000… sunt 27 de ani, 27 de ani aproape, de când eu mă întrețin singură 100% și tot ce cheltui este strict din banii munciți de mine.

În fiecare an îmi declar veniturile la ANAF și plătesc impozite… taxe și impozite în sume foarte mari… și tot ce fac. Asta e o mare mândrie și realizare pentru mine, faptul că tot ce fac este din munca mea.”, mai spune fiica lui Petre Roman.

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