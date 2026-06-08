Ce relație are Oana Roman cu iubita lui Mihai Mitoșeru: „De peste 40 de ani împărțim și adunăm amintiri” 

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Oana Roman a făcut dezvăluiri despre relația apropiată pe care o are cu Alexandra, partenera de viață a lui Mihai Mitoșeru. Vedeta a transmis un mesaj emoționant pentru viitoarea soție a prietenului său bun.

Oana Roman și iubita lui Mihai Mitoșeru, prietene bune

Oana Roman și Mihai Mitoșeru sunt prieteni de ani de zile. În timp, vedeta s-a apropiat și de Alexandra, cea care urmează să îi devină soție prezentatorului. Ea a postat recent o fotografie alături de Alexandra și a transmis un mesaj frumos despre aceasta.

„Tare îmi e dragă Alexandra. Este iubita celui mai bun prieten al meu, Mihai Mitoșeru, și mă bucur mult că și-a găsit o fată extraordinară și că sunt super fericiți împreună.”

Oana Roman și Mihai Mitoșeru se cunosc din copilărie, de peste 40 de ani. De-a lungul timpului, prietenia celor doi s-a sudat și acum sunt mai apropiați ca niciodată, așa că faptul că se înțelege bine cu cea care urmează să îi fie soție acestuia, este doar un semn că relația dintre ei este foarte puternică.

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„Atunci când ai un prieten din copilărie, de peste 40 de ani, și încă te simți atât de bine cu el și iubita lui încât plecați împreună în vacanță. Mihai e prietenul meu din clasa I.

Ne știm de când aveam 7 ani. Acum avem 50 de ani, el împliniți deja, eu îi fac în aprilie. De peste 40 de ani împărțim și adunăm amintiri. Ne-am fost alături în cele mai frumoase, dar și mai grele momente din viața noastră. Vă doresc și vouă astfel de prietenii. Chiar, care este cel mai vechi prieten sau cea mai veche prietenă de-a ta?”, a fost mesajul transmis de vedetă pe Instagram.

Mihai Mitoșeru se însoară

Mihai Mitoșeru și-a refăcut viața după divorțul de Noemi. El a găsit-o pe Alexandra, femeia alături de care și-a găsit liniștea și fericirea.

Cei doi sunt împreună de aproape doi ani și plănuiesc să se căsătorească. Tânăra locuia de mulți ani în Italia, însă a decis să se mute în România în numele dragostei.

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„Acum cinci luni ne-am cunoscut, la o cafea. Nu știu ce o fi pus în cafea, la Fiumicino (…) Dânsa locuiește în Italia, și curios că pe 1 iulie se mută la mine. Mama s-a cunoscut cu ea (…) S-au cunoscut mama cu Alexandra, a venit Alexandra în România în urmă cu o săptămână (…) Nu vorbește cu mine mama cât vorbește cu Alexandra (…)

Am cunoscut, în sfârșit, o fată cum vreau eu, o fată normală, o fată care își dorește ceva de la viață, o fată simplă, frumoasă, fără silicoane, fără botox, fără fițe, fără figuri. Pur și simplu vrea ceva de la viață”, a declarat Mihai Mitoșeru, la Un show păcătos, în urmă cu un an.

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