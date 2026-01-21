Mihai Mitoșeru a fost prezentator la nunta iubitei sale cu fostul soț: „Exact în săptămâna aia am divorțat”

Mihai Mitoșeru și-a refăcut viața alături de Alexandra, după divorțul de Noemi, care s-a întâmplat în urmă cu aproximativ șase ani. Prezentatorul și-a găsit liniștea în brațele Alexandrei, pe care a și cerut-o în căsătorie după câteva luni de vacanță. Mitoșeru a dezvăluit că a fost cel care a prezentat nunta iubitei sale cu fostul ei soț. Iată cum s-a întâmplat totul.
Vedeta a povestit că o cunoaște pe Alexandra de mulți ani, pentru că a prezentat nunta ei cu fostul ei soț, la Bacău.
„Exact în săptămâna aia am divorțat și joi sau vineri am plecat la Bacău, să prezint o nuntă. Era nunta ei, ea era mireasa. Eu am tot văzut-o pe ea așa în niște poze singură prin diferite vacanțe din astea frumoase. Mi se părea ciudat. Prea era singură de un an, n-o mai vedeam cu soțul (…) Dar nu-mi venea să-i zic. Nici nu știam ce să îi zic”, a declarat Mihai Mitoșeru, în podcastul lui Jorge.
„Este foarte sensibil și îmi place foarte mult lucrul ăsta. Este empatic, este sensibil, este de bun simț, are simțul umorului și mă iubește foarte mult și se vede asta (…) Îmi arată prin tot, prin absolut orice (…) La orice mic lucru se oferă și sper să continue așa, sper să nu fie doar de început (n.r. râde)”, a declarat Alexandra.