Mihai Mitoșeru a fost prezentator la nunta iubitei sale cu fostul soț: „Exact în săptămâna aia am divorțat”

Mihai Mitoșeru și-a refăcut viața alături de Alexandra, după divorțul de Noemi, care s-a întâmplat în urmă cu aproximativ șase ani. Prezentatorul și-a găsit liniștea în brațele Alexandrei, pe care a și cerut-o în căsătorie după câteva luni de vacanță. Mitoșeru a dezvăluit că a fost cel care a prezentat nunta iubitei sale cu fostul ei soț. Iată cum s-a întâmplat totul.

Mihai Mitoșeru a prezentat nunta iubitei sale

Mihai Mitoșeru, în vârstă de 50 de ani, și-a găsit fericirea alături de Alexandra, o femeie mai tânără decât el cu aproape douăzeci de ani. Prezentatorul a povestit cum a întâlnit-o pe logodnica lui.

În urmă cu șase ani, Mitoșeru divorța de Noemi, fosta lui soție. El și-a găsit fericirea alături de Alexandra, cea pe care a și cerut-o în căsătorie în Barcelona.

Vedeta a povestit că o cunoaște pe Alexandra de mulți ani, pentru că a prezentat nunta ei cu fostul ei soț, la Bacău.

„Exact în săptămâna aia am divorțat și joi sau vineri am plecat la Bacău, să prezint o nuntă. Era nunta ei, ea era mireasa. Eu am tot văzut-o pe ea așa în niște poze singură prin diferite vacanțe din astea frumoase. Mi se părea ciudat. Prea era singură de un an, n-o mai vedeam cu soțul (…) Dar nu-mi venea să-i zic. Nici nu știam ce să îi zic”, a declarat Mihai Mitoșeru, în podcastul lui Jorge.

Alexandra, atrasă de latura sensibilă a lui Mitoșeru

Alexandra a povestit despre relația ei cu Mihai Mitoșeru și a dezvăluit că apreciază enorm latura lui sensibilă.

„Este foarte sensibil și îmi place foarte mult lucrul ăsta. Este empatic, este sensibil, este de bun simț, are simțul umorului și mă iubește foarte mult și se vede asta (…) Îmi arată prin tot, prin absolut orice (…) La orice mic lucru se oferă și sper să continue așa, sper să nu fie doar de început (n.r. râde)”, a declarat Alexandra.

Cei doi au în plan să facă un copil și își doresc să aibă băiat. Au ales deja și numele: Michele, un nume italienesc.

„Poate să vină copilul oricând și peste doi ani. Nu contează, cum vrea Dumnezeu”, a spus Mitoșeru.

