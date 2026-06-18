Oana Roman, dezvăluiri despre programul de dietă la care a intrat Iza. Și ea l-a ținut: „Am dat jos 10 kilograme”

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Oana Roman a vorbit despre procesul de dietă în care se află atât ea, cât și fiica ei. Mai mult, vedeta spune că totul merge ca pe roate și Iza are rezultate excelente. Iată ce spune influencera.

Oana Roman, despre procesul de slăbire în care se află alături de fiica ei

Oana Roman este în culmea fericirii după ce Iza a reușit să slăbească și se bucură de rezultatele muncii sale. Vedeta o susține și se află în același proces, ea însăși slăbind un număr de kilograme considerabil.

În urmă cu aproximativ o lună, Oana Roman vorbea despre faptul că fiica ei, sub îndrumarea unui specialist, a intrat într-un program special conceput pentru ea pentru a slăbi.

Ea a vorbit despre rezultatele spectaculoase pe care le-a obținut Iza, dar și despre faptul că, din dorința de a o susține, s-a apucat și ea de program.

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Mai mult, Oana Roman a dezvăluit că a reușit să dea jos 10 kilograme, în timp ce fiica ei a slăbit 8 kilograme.

Totul s-a întâmplat în doar trei luni și sub supravegherea medicului constantă, la fel ca și în cazul fiicei sale.

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„Astăzi am fost la control la doctor și am -10 kile. Da, în trei luni. Deci, încet-încet, nu… E sănătos. Exact. Cu controale, cu monitorizare, cu tot. Iar Iza, -8 kg. Da. Nu, e bine. E chiar bine, Doamne ajută!”, a declarat Oana Roman pentru Spynews.ro.

Ce efecte a avut slăbitul

Oana Roman a vorbit și despre efectele procesului de slăbire și a recunoscut că se confruntă cu o piele lăsată în zona mâinilor. Totuși, vedeta spune că face mișcare pe cât posibil, dar recunoaște că vârsta își spune cuvântul.

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„La mâini un pic, la picioare un pic pielea. Fac mișcare, să știi! Dar, na, nu mai am 20 de ani. Asta e. Nu am slăbit brusc, am slăbit în trei luni și un pic, da.”, a mai spus vedeta.

Oana Roman a vorbit despre cum se înțelege cu cu fiica ei și a recunoscut că traversează o perioadă complicată, de adolescență.

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