Oana Roman, dezvăluiri despre programul de dietă la care a intrat Iza. Și ea l-a ținut: „Am dat jos 10 kilograme”

Oana Roman, despre procesul de slăbire în care se află alături de fiica ei
Oana Roman este în culmea fericirii după ce Iza a reușit să slăbească și se bucură de rezultatele muncii sale. Vedeta o susține și se află în același proces, ea însăși slăbind un număr de kilograme considerabil.
„Astăzi am fost la control la doctor și am -10 kile. Da, în trei luni. Deci, încet-încet, nu… E sănătos. Exact. Cu controale, cu monitorizare, cu tot. Iar Iza, -8 kg. Da. Nu, e bine. E chiar bine, Doamne ajută!”, a declarat Oana Roman pentru Spynews.ro.
Ce efecte a avut slăbitul
Oana Roman a vorbit și despre efectele procesului de slăbire și a recunoscut că se confruntă cu o piele lăsată în zona mâinilor. Totuși, vedeta spune că face mișcare pe cât posibil, dar recunoaște că vârsta își spune cuvântul.