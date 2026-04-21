Oana Roman și fiica ei, la pat după ce s-au întors din vacanță. Ce au pățit în Egipt 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Oana Roman și fiica ei au fost în vacanță de Paște în Egipt. Vedeta a profitat de moment și și-a serbat aniversarea de 50 de ani în resortul în care a stat. Acum, cele două s-au întors acasă, însă problemele par să se țină lanț. Ambele s-au îmbolnăvit, iar vedeta are și alte probleme. Iată despre ce este vorba.

Oana Roman și fiica ei au luat un virus

Oana Roman și-a anunțat fanii că nu a început deloc ziua de luni bine și nici noua săptămână. Ea și fiica ei au luat un virus și nu se simt deloc bine.

„Azi e zi de stat acasă. Nu pot face mai mult decât acte și mail-uri. Și eu și Isa am luat un fel de virus intestinal și amândouă bolim de azi noapte. Pe mine m-a luat de ieri, de fapt, Isa e mai rău de azi noapte. E ceva prin aer. Stăm cuminti și o să mergem probabil și la doctor. Aveți grijă de voi!”, a transmis Oana Roman.

Citește și: Cum și-a sărbătorit Oana Roman aniversarea de 50 de ani. Și-a luat fiica și a plecat în vacanță

Mai mult, vedeta a povestit comunității că a rămas înțepenită după ce a încercat să facă câte ceva prin casă. Oana Roman le-a mărturisit oamenilor că nu este în cea mai bună formă și că îi este frică să nu ajungă la infiltrații.

„Și cum un necaz nu vine niciodată singur…Am stat aplecată să curăț ceva la scări și…m-am înțepenit de spate. Nu mi s-a mai întâmplat de foarte mulți ani. Probabil știți ce dureri sunt… efectiv nu mă mai pot mișca. Noroc că am farmacia aproape și mi-a luat Isa tratament. Sper să nu ajung la infiltrații”, a spus vedeta.

Probleme în vacanță

Influencerița a plecat să își serbeze ziua de naștere în Egipt. Pe 13 aprilie, Oana Roman a împlinit 50 de ani. Ea s-a serbat într-un resort de lux în care a fugit alături de fiica ei pentru a se relaxa.

Citește și: Oana Roman, supărată că niciun angajat din aeroport nu i-a zâmbit: „Toți sunt încruntați și prost dispuși”

Din nefericire, ea a întâmpinat câteva probleme în concediu. Deranjată de copii și de tot felul de lucruri mărunte, Oana Roman și-a vărsat frustrarea pe internet și le-a povestit fanilor prin ce trece.

„De ce trebuie să urle copiii în halul ăsta? De ce? De ce părinții nu încearcă să aibă grijă de ei? De ce? De acum mă duc în vacanțe pe o insulă pustie sau în safari african. I need silence! (n.r. am nevoie de liniște)”, a scris Oana Roman.

Mai mult, ea s-a plâns de faptul că un bărbat s-a aruncat în piscină și a udat-o.

„Apropo de educație și bun simț, aici e un resort de lux, dar în resorturile de lux vin oameni care au doar bani și atât, nu au nimic altceva.

Suntem într-o vilă care are o piscină proprie, dar care este comună cu mai multe alte vile. Adâncimea piscinei este de un metru 20 sau un metru 40.

Sunt afișe peste tot în care scrie că nu ai voie să sari în apă tocmai pentru că este mică apa. Au venit două familii la o terasă, la o vilă, la doi metri de noi.

Și unul din domni efectiv s-a aruncat în piscină. În afară de faptul că m-au umplut de apă din cap până-n picioare, s-a uitat la mine și a zis: ‘V-am stropit’? Zic: ‘Da, îmi pare rău’. S-a ridicat pe terasă și a sărit din nou în apă. Superb!”

Urmărește-ne pe Google News