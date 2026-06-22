Oana Roman, apariție în costum de baie după ce a slăbit 10 kg. „E o stare de grație, de împăcare si bucurie!”

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Oana Roman se bucură din plin de zilele de vară pe litoralul românesc, acolo unde a atras toate privirile după o transformare fizică de-a dreptul spectaculoasă. Decisă să facă o schimbare radicală în viața ei, vedeta a reușit să topească nu mai puțin de 10 kilograme în doar trei luni, iar rezultatele ambiției sale sunt acum vizibile pentru toată lumea.

Aflată într-o escapadă la Eforie, Oana a lăsat la o parte orice inhibiție și s-a afișat pe plajă într-o formă de invidiat, imaginile publicate de ea stârnind un val uriaș de reacții și aprecieri în mediul online.

Apariția de pe plaja din Eforie care a încins spiritele pe internet

Alegerea Oanei Roman pentru o zi perfectă de plajă a fost un costum de baie negru, extrem de elegant, dotat cu bretele late și un decolteu discret, pe care l-a asortat ingenios cu o fustă scurtă, evazată, în aceeași nuanță. Întreaga ținută i-a pus în valoare talia vizibil subțiată și picioarele tonifiate.

Vedeta a mărturisit că această escapadă la mare coincide cu o stare profundă de liniște interioară și echilibru.

„Azi a început oficial vara astronomică. Este solstițiul de vară, cea mai lungă zi din an. O petrec la malul mării acolo unde eu sunt cea mai fericită. E liniște, cerul e perfect senin si marea clară si liniștită. E o stare de grație, de împăcare si bucurie”, le-a transmis Oana Roman urmăritorilor săi, explicând de ce marea rămâne locul ei de suflet.

Reacțiile fanilor nu s-au lăsat așteptate, secțiunea de comentarii fiind inundată de felicitări pentru curajul de a se afișa fără filtre și pentru felul în care arată la 50 de ani. Mulți au remarcat că dincolo de transformarea fizică, vedeta emană o energie extrem de pozitivă și multă siguranță de sine.

Cum a reușit să slăbească 10 kilograme în timp record

Schimbarea radicală prin care a trecut Oana Roman nu este rezultatul unor diete drastice sau al înfometării, ci al unui program strict și personalizat, început în urmă cu trei luni alături de fiica sa, Isabela. Cele două au apelat la ajutorul unui specialist în nutriție pentru a se asigura că procesul de slăbire este unul corect și nu le pune sănătatea în pericol.

Vedeta a explicat că totul se desfășoară sub o atentă supraveghere medicală și că rețeta succesului a fost pur și simplu modificarea radicală a obiceiurilor culinare zilnice. Cântarul a confirmat rapid că efortul a meritat din plin.

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„Astăzi am fost la control la doctor și am minus 10 kilograme. Da, în trei luni. Deci, încet-încet, nu… E sănătos. Exact. Cu controale, cu monitorizare, cu tot. Iar Isa are minus 8 kilograme. Da. Nu, e bine. E chiar bine, Doamne ajută!”, a declarat Oana Roman pentru Spynews.ro, extrem de entuziasmată de evoluția pe care o are alături de fiica ei.

Prin acest nou stil de viață, Oana Roman demonstrează că își dorește o transformare de lungă durată și că vizitele periodice la medic sunt esențiale pentru a menține ritmul corect de pierdere în greutate, oferindu-le în același timp o sursă de inspirație celor care vor să facă o schimbare similară.

Foto – Facebook / Instagram

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