Vacanța de vară s-ar putea termina mai repede. De ce ar putea începe mai repede anul școlar 2026-2027

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Vara aceasta, discuțiile despre scurtarea vacanței de vară au luat amploare, iar unul dintre motivele principale este stresul termic resimțit de elevi în timpul examenelor naționale. Temperaturile extreme din timpul sesiunii de Bacalaureat 2026 au ridicat semne de întrebare cu privire la structura anului școlar.

Vacanța de vară s-ar putea scurta

Bacalaureatul din acest an a fost marcat nu doar de emoțiile inerente, ci și de condițiile meteorologice nefavorabile, care au inclus coduri roșii de caniculă și furtuni violente.

„Elevii au avut dificultăți mari în a se concentra din cauza temperaturilor crescute. Este clar că trebuie găsite soluții pentru a evita aceste situații în viitor”, a declarat Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor, într-un interviu pentru Adevărul.

O posibilă soluție, susținută de Consiliul Național al Elevilor, este devansarea începutului anului școlar cu două săptămâni. Astfel, școala ar putea începe pe 2 sau 3 septembrie, iar cursurile să se încheie pe 10 iunie.

În acest fel, examenele naționale ar putea fi programate la jumătatea lunii iunie, reducând riscul expunerii elevilor la caniculă. Totuși, această variantă nu garantează că temperaturile vor fi mai prietenoase, subliniază Mihnea Haiduc.

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Cum va arăta anul școlar 2026-2027

Conform ordinului de ministru, anul școlar viitor va începe oficial pe 7 septembrie 2026. Clasele terminale, precum a XII-a și a VIII-a, vor încheia cursurile pe 4 iunie și, respectiv, 11 iunie 2027. Deși structura actuală este deja stabilită, schimbările climatice determină autoritățile să regândească aceste date.

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Sănătatea și performanța elevilor sunt direct influențate de condițiile în care învață și susțin examenele. În plus, schimbările climatice nu mai pot fi ignorate, iar adaptarea structurii școlare la noile realități meteorologice devine o prioritate.

Sursă foto: Shutterstock

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