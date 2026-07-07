Cum s-a enervat Puya în timpul unui concert. Totul s-a întâmplat în fața fanilor 

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Puya a avut parte de o experiență neplăcută la Ghimbav, Brașov, chiar pe scenă. El a fost oprit chiar în mijlocul concertului de către o persoană din organizare, motiv pentru care s-a enervat la culme, în fața fanilor. Momentul a fost filmat și a devenit viral rapid.

Puya, moment tensionat pe scenă, în timpul unui concert

În timp ce cânta, Puya a fost oprit de cineva de echipa de organizare, după ce un spectator s-a urcat pe stâlp și echipa încerca să îi transmită să coboare. Artistul a fost șocat de gestul organizatorului și s-a supărat. Mai mult, el a transmis un mesaj dur și l-a luat la rost pe organizator. El a spus că e treaba spectatorului unde vrea să se urce și unde vrea să stea.

-Oprește! Ce vrei de la mine?

-Să se dea jos de pe stâlp!

-Ești de la poliție? De la scenă? Păi și îmi oprești mie concertul ca să îi spun ăluia să se dea jos de pe stâlp? Ferească Dumnezeu! Băi, fraților, hai ca să înțelegeți: aici, când se suie lumea pe scenă, face un spectacol. Mă oprești din spectacol…este treaba lui dacă vrea să stea acolo, a fost doar o parte din dialogul pe care l-a purtat Puya cu organizatorul.

Cum a reacționat internetul

Videoclipul cu Puya în care își pierde răbdarea a devenit rapid viral în spațiul public. În timp ce unii au fost de acord cu organizatorii să oprească show-ul, alții au spus că artistul a avut dreptate să se enerveze.

„Siguranța spectatorilor e prioritară la evenimente”/Era normal să oprească tentativa de concert! Eram fan Puya…”, „ Pentru Puya? De aia ai oamenii care se ocupă de restul chestiilor. Nu e de datoria artistului să facă asta. Organizatorii, paza, ei ce fac?”, au fost câteva dintre comentarii .

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